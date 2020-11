Rabona e SìPronto!?!: per il Black Friday torna la promo sulle ricariche. E Rabona sconta anche la SIM a 10 euro

Rabona Mobile – l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete 4G Vodafone (con una velocità massima teorica di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) – e il brand secondario Sì, Pronto!?! in occasione del Black Friday tornano a proporre la promozione sulle ricariche.

Effettuando una ricarica da 20 euro entro le 10 del 30 novembre 2020 è possibile vedersi accreditati 10 euro in più in omaggio (promozione valida solo sul taglio da 20 euro).

Per usufruirne, la procedura è molto semplice: basta effettuare online sul sito Rabona Mobile (rabona.it) o via applicazione ufficiale “MyRabona”, una ricarica del valore di 20 euro e verranno accreditati subito e in automatico 30 euro.

Stessa modalità anche per i clienti Sì, Pronto!?!, che dovranno passare dal sito web e dalla app ufficiale dell’operatore.

La promozione è valida solo nel periodo indicato (salvo eventuali proroghe) e per un massimo di 2 ricariche.

SIM Rabona a 10 euro

Sempre per il Black Friday e fino alle 10 di lunedi 30 novembre (Cyber Monday), chi acquista una nuova SIM Rabona dallo store online pagherà solamente 10 euro (più una ricarica obbligatoria di pari valore). Verrà successivamente erogato al cliente un credito bonus di 25 euro valido per 12 mesi, non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta, ma solo per eventuale utilizzo con la tariffa a consumo.