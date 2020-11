Kena Mobile: l’aumento della velocità in upload a 30 Mbps ora è messo nero su bianco

Come svelato per primi lo scorso 18 novembre, grazie alle preziose segnalazioni di diversi utenti, Kena Mobile ha provveduto in quella data ad aumentare la velocità in upload gradualmente a tutti i suoi clienti, passando da 5,76 Mbps a 30 Mbps (parliamo ovviamente sempre di velocità massime teoriche).

L’upgrade è partito dalla mezzanotte del 18 novembre, coinvolgendo i primissimi clienti Kena Mobile, per arrivare a tutti gli altri nelle ore successive.

A distanza di diversi giorni è arrivato anche l’aggiornamento degli allegati presenti in Trasparenza Tariffaria sul sito kenamobile.it, dove sono riportate tutte le schede dettagliate di ogni singola offerta e dove sono finalmente presenti i nuovi valori, “ufficializzando” quello che era ormai già noto a tutti.

Questi i valori riportati fino a giovedi scorso.

E questi i nuovi valori aggiornati alla data del 27 novembre.

Anche le altre sezioni del sito ufficiale dell’operatore ora riportano i nuovi valori (come ad esempio nella pagina dedicata alla copertura di rete, quella di TIM, a cui Kena Mobile si appoggia per offrire il servizio).

Ne approfittiamo per ricordare che fino al primo dicembre è attiva la promozione legata all’offerta Kena 5,99, che permette di ottenere un buono regalo Amazon del valore di 10 euro (qui tutti i dettagli dell’operazione a premi).