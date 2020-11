spusu Italia lancia spusu 100: 100 GB, 2.000 minuti, 500 SMS e 200 GB di riserva dati a 9,90 euro al mese

Lo scorso 11 novembre spusu Italia, l’operatore mobile virtuale sbarcato in Italia a giugno, ha lanciato nuove offerte che hanno riscontrato successo sul mercato (a detta dei diretti interessati). La tariffa di punta, la spusu 50 – 50 GB, 2.000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva dati a 5,98 euro al mese con la riserva dati già piena come promozione, è stata infatti già prolungata fino al 31 dicembre 2020.

L’operatore ha annunciato che domani debutterà un’ulteriore offerta, la spusu 100, attivabile fino al 31 dicembre 2020. Queste le principali caratteristiche:

100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload);

2.000 minuti di chiamate nazionali e in Roaming in UE

500 SMS (utilizzabili anche in Roaming in UE)

200 Giga di riserva dati (subito disponibile)

Tutti i minuti dell’offerta possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi.

Le tariffe di spusu possono essere sempre attivate da tutti indipendentemente dall’operatore di provenienza: il prezzo della tariffa rimane lo stesso. Anche i clienti spusu con la tariffa L-una possono attivare gratuitamente una delle nuove tariffe semplicemente contattando il servizio clienti.

I minuti, gli SMS e il traffico non utilizzati nell’arco del mese, vengono trasformati in MB/GB che si accumulano nella riserva dati il mese successivo e non hanno scadenza. Per conoscere meglio come funziona la riserva dati, consulta il nostro approfondimento qui sotto.

Il servizio clienti interamente italiano può essere contattato via telefono al numero 3780101000, tramite e-mail (ciao@spusu.it) e WhatsApp (al 3780102000), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.