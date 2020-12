NTmobile lancia XMAS 2020: 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati (più buono Amazon) a 9,99 euro al mese

L’operatore mobile virtuale NTmobile (ESP MVNO su rete Vodafone) ha reso disponibile da oggi la nuova offerta dedicata al periodo natalizio – XMAS 2020 – che mette a disposizione 100 Giga di traffico internet su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Tutti i minuti e gli SMS messi a disposizione ogni mese possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una soglia limite di 6 GB (una volta superata, verrà applicato un sovrapprezzo pari a 0,01€ IVA inclusa per singolo MB consumato).

Attivando l’offerta natalizia esclusivamente online, NTmobile regala inoltre un buono Amazon del valore di 10 euro. Il buono viene inviato via mail da NTmobile al cliente nel momento in cui viene confermata l’attivazione della SIM, senza dunque dover attendere il primo rinnovo dell’offerta (come accadeva ad esempio nella promo di Kena Mobile).

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per effettuare traffico dati alla tariffa del Piano Base è necessario chiamare il servizio clienti (al 404040 o al numero 06.97628715) e richiedere l’attivazione dei dati. Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’offerta sarà nuovamente fruibile. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro un mese dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

Il Piano Base prevede i seguenti costi: chiamate verso tutte le numerazioni nazionali tariffate 5 centesimi al minuto, con scatto alla risposta di 15 centesimi. SMS tariffati 5 centesimi per singolo invio e traffico dati a 0,01 euro a MB.