spusu Italia: disponibile da oggi l’offerta spusu 100 a 9,99 euro al mese, chiusa la tariffa spusu 2

Ancora novità in arrivo da spusu Italia, l’operatore mobile virtuale del gruppo austriaco Mass Response, che da questo primo dicembre ha deciso di chiudere la commercializzazione della tariffa spusu 2 (che permetteva di avere 2 GB, 100 minuti e 100 SMS a 4,99 euro al mese).

Disponibile invece da questa stessa data la nuova offerta spusu 100, ad un costo mensile leggermente variato rispetto a quanto comunicato ieri dall’operatore: 9,99 euro al mese invece di 9,90.

spusu 100 è attivabile fino al 31 dicembre 2020 e mette a disposizione ogni mese:

100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload);

di traffico dati in 4G (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload); 2.000 minuti di chiamate nazionali e in Roaming in UE

di chiamate nazionali e in Roaming in UE 500 SMS (utilizzabili anche in Roaming in UE)

(utilizzabili anche in Roaming in UE) 200 Giga di riserva dati (subito disponibile).

Tutti i minuti dell’offerta possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi. Per il traffico dati è applicata una soglia di 5,5 Giga al mese per tutto il 2020 e di 6,5 GB al mese per tutto il 2021.

Le tariffe di spusu possono essere sempre attivate da tutti indipendentemente dall’operatore di provenienza: il prezzo della tariffa rimane lo stesso. Anche i clienti spusu con la tariffa L-una possono attivare gratuitamente una delle nuove tariffe semplicemente contattando il servizio clienti.

I minuti, gli SMS e il traffico non utilizzati nell’arco del mese, vengono trasformati in MB/GB che si accumulano nella riserva dati il mese successivo e non hanno scadenza. Per conoscere meglio come funziona la riserva dati, consulta il nostro approfondimento.

Il servizio clienti interamente italiano può essere contattato via telefono al numero 3780101000, tramite e-mail (ciao@spusu.it) e WhatsApp (al 3780102000), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.

E’ possibile ricaricare la propria SIM spusu direttamente online dall’area clienti “myspusu” (o tramite applicazione), oppure scegliere di attivare l’addebito mensile su conto corrente bancario (addebito diretto SEPA) o su carta di credito.