Anche Very Mobile lancia la promo “Porta un amico”, con cui ottenere fino a 50 euro di ricariche omaggio

Più passa il tempo e più i tre second brand attivi in Italia (ovvero Kena Mobile, ho. e Very Mobile, operatori mobili virtuali di proprietà dei tre principali operatori di rete mobile) stanno diventando sempre di più uno la copia dell’altro.

Non solo per la tipologia di offerte, con quelle realmente convenienti rivolte solo ai clienti del nuovo entrante iliad Italia e a quelli dei principali MVNO del nostro paese (che spesso fanno fatica a rispondere con proposte adeguate), ma anche sul fronte dei servizi e delle iniziative speciali.

Una di queste è la promozione “porta un amico”, ovvero dare un incentivo economico (un bonus) ai già clienti per invitarne altri ad attivare una nuova SIM. Dopo Kena e ho. Mobile, ora anche Very Mobile ha lanciato la sua proposta “Porta un amico in Very“.

Il meccanismo è molto simile per tutti. Nel caso di Very Mobile, per ogni amico portato si ottengono 5 euro di ricarica omaggio (fino ad un massimo di 10 amici, quindi 50 euro). L’amico che ha passato il proprio numero in Very ottiene a sua volta 5 euro.

Per iniziare, basta andare sull’app, fare tap sulla voce “Porta un amico in Very” e condividere il proprio codice amico con chi si vuole. Anche se l’operatore ha pubblicizzato da oggi sui propri canali social questa nuova iniziativa, da regolamento risulta attiva dal primo dicembre e lo sarà fino al 31 gennaio 2021, salvo possibili proroghe.

Un SMS informerà se uno degli amici invitati ha acquistato una SIM Very Mobile. Una volta avvenuta l’identificazione e l’attivazione, verrà inviato un secondo SMS che comunicherà l’avvenuto accredito della ricarica omaggio.

Da app ufficiale è sempre possibile visualizzare lo status dei propri inviti alla voce “Offerta” > “Porta un amico in Very”. Nei “Quasi amici” verrà visualizzato chi ha acquistato la SIM con il codice inviato e nei “Very amici” chi dopo l’acquisto ha anche attivato la nuova SIM.

L’invitato riceverà la ricarica omaggio appena la SIM risulterà attivata, mentre l’invitante entro 24 ore da quando l’amico invitato ha attivato la nuova SIM.

Le ricariche omaggio non hanno scadenza e possono essere utilizzate solo per il rinnovo mensile della propria offerta. In caso di portabilità verso altro gestore, questo tipo di credito non viene trasferito e va quindi perso.