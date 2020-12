1Mobile: fino al 24 dicembre sconto sul costo di attivazione di alcune offerte

Con una nota diffusa questa mattina direttamente da 1Mobile, l’operatore mobile virtuale di C.I.M. (Compagnia Italia Mobile) ha annunciato che da oggi e fino al 24 dicembre verrà applicato uno sconto di 5 euro (sul costo di attivazione) a tutti i nuovi clienti che effettuano una portabilità del numero da altro gestore e attivano l’offerta 75XPLUS Reward o LargeXPLUS Reward.

Il costo di attivazione in MNP per la 75XPLUS Reward diventa pertanto gratuito (passa da 10 a 5 euro per chi richiede una nuova numerazione 1Mobile), mentre il costo di attivazione in MNP per la LargeXPLUS Reward passa da 8 a 3 euro (invariato per chi richiede una nuova numerazione).

1Mobile 75XPlus Reward mette a disposizione 75 GB in 4G (fino a 60 Mbps in download e upload) e minuti illimitati e 50 SMS, con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese. Il costo mensile è di 9,99 euro che scende a 7,99 euro a partire dal terzo mese in poi. In pratica dal terzo mese si usufruirà di un bundle che prevede ben 100 GB di internet, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

L’offerta è disponibile solo per chi attiva una nuova numerazione 1Mobile o effettua portabilità da altro gestore (con l’esclusione di Vodafone). In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 4,6 GB * al mese di traffico dati (3,7 GB quando il costo mensile scende a 7,99 euro).

1Mobile Large Plus Reward permette di avere 40 GB di internet su rete 4G (più 20 GB aggiuntivi dal terzo mese), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 40 SMS e tariffe speciali per l’estero a 6,99 euro al mese (5,99 euro dal terzo mese in poi).

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea *) corrisponde a 3,2 GB nei primi tre mesi e 2,8 GB quando il costo mensile scenderà a 5,99 euro.

Sempre da oggi e fino al 24 dicembre verrà applicato uno sconto di 5 euro sul costo di attivazione dell’offerta GIGA 200, che passa quindi da 10 a 5 euro.

GIGA 200 offre 200 Giga di traffico dati su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e upload) a 14,99 euro al mese (l’offerta è solo dati, non è quindi abilitato né il traffico voce né l’invio di SMS).

In caso di superamento della soglia massima mensile è possibile continuare a navigare al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb. Per la navigazione occorre impostare l’APN web.unomobile.it oppure wap.unomobile.it.

Per conoscere i GB residui della promozione basta digitare la stringa *104# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per controllare la data di scadenza la stringa da utilizzare è *103# più tasto di invio chiamata.

In Roaming in UE è possibile utilizzare fino a 7 GB * al mese di traffico dati dei 200 previsti dall’offerta nazionale.

Tutte le offerte sono prorogate fino al 24 dicembre 2020.

* Ricordiamo che per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.