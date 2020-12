Kena Mobile lancia 30 Giga Natale: 30 GB in 4G per tutti a soli 0,99 euro (non rinnovabile)

Kena Mobile ha reso disponibile da oggi la promo natalizia – 30 Giga Natale – che permette di avere ben 30 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload) a soli 0,99 euro, una tantum.

Si tratta di un pacchetto dati attivabile dal 9 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021 da tutti i clienti del second brand di TIM e valido per 30 giorni.

La speciale promozione non prevede alcun rinnovo, dunque dopo il trentesimo giorno dall’attivazione, il traffico eventualmente non utilizzato andrà perso.

Dei 30 Giga, 7 sono quelli che possono essere utilizzati in Roaming in UE. Per quanto riguarda altre offerte attive sulla propria linea, il traffico dati della promozione 30 Giga Natale ha priorità su quello eventualmente previsto dalla propria offerta.

L’attivazione è possibile sia tramite app ufficiale che tramite l’area clienti online MyKena da questo mercoledi 9 dicembre (anche se nel momento in cui scriviamo su alcune utenze l’opzione è presente ma non cliccabile).

Per i nuovi clienti, ricordiamo che da oggi è disponibile anche la promo cashback, con cui ricevere sul credito residuo il rimborso del primo rinnovo dell’offerta sottoscritta.