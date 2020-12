DIGI Mobil festeggia 10 anni in Italia e punta ad incrementare la presenza sul territorio

DIGI Mobil celebra i sui primi 10 anni di attività di DIGI in Italia e lo fa con un comunicato stampa che ripercorre le tappe principali dal lancio ad oggi.

Entrata nel mercato italiano come Operatore Mobile Virtuale (ESP MVNO) nell’ottobre del 2010 su rete 3 Italia (qui il nostro articolo, dopo alcune anticipazioni estive) con due offerte – Sempre Insieme e Senza Confini – e una rete commerciale basata su una decina di punti vendita, oggi, dopo 10 anni, Digi Mobil opera come Full MVNO su rete 4G TIM, i punti vendita sono diventati 3.500 e 15 tipologie di offerte tra voce e dati, che comprendono migliaia di minuti per chiamate internazionali – senza la necessità di sottoscrizione di opzioni specifiche – Internet cumulabile, minuti illimitati in Italia.

Il tutto offerto a costi competitivi, senza vincoli “nascosti” e la garanzia del blocco della tariffa contrattuale stabilita nel tempo. La storia di DIGI in Italia è costruita su pilastri fondamentali come la trasparenza verso i clienti e la semplicità delle offerte, un obiettivo che conferma l’impegno continuo dell’Azienda nel miglioramento dei propri servizi mettendo sempre il cliente al centro di ogni iniziativa per rispondere sempre nel miglior modo possibile alle specifiche esigenze di comunicazione di ognuno, il tutto rispecchiando pienamente lo #stileDigi.

Digi Mobil Italia fa parte della multinazionale RCS&RDS, leader nel settore delle telecomunicazioni nell’Europa orientale e principale operatore in Romania nel mercato integrato di comunicazioni (telefonia mobile – Digi Mobil, telefonia fissa – Digi Tel, televisione via cavo e satellite – Digi TV, Internet – Fiber.link.).

Siamo molto soddisfatti del percorso fatto in Italia – afferma Dragos Chivu, Amministratore Delegato di Digi Mobil Italia – Risultati ottenuti attraverso attività di continuo miglioramento che si traducono in nuove offerte e servizi sempre più su misura del cliente. Il nostro obiettivo è quello di incrementare la presenza sul territorio italiano rafforzando e consolidando il rapporto di totale fiducia con la clientela, con lo stesso impegno e passione di sempre e con lo stile che ci contraddistingue.

Un impegno costante focalizzato allo sviluppo e fornitura di servizi innovativi che assicurino vantaggi unici, uno stile basato sulla completa trasparenza delle tariffe con offerte senza variazioni o aumenti nel tempo ed un servizio di Assistenza Clienti sempre attento e focalizzato a soddisfare ogni richiesta in modo estremamente semplice e immediato.

La mission dichiarata di Digi Mobil è ben definita: far sentire i propri clienti sempre vicini ai loro cari ovunque essi siano, senza pensieri e in totale libertà. Alla base dei successi di Digi Mobil ci sono quattro pilastri: affidabilità, vicinanza, chiarezza e passione. Basi su cui costruire un futuro di successo in Italia, attraverso nuovi servizi e nuovi vantaggi “su misura” e consolidamento del rapporto di totale fiducia con la clientela, in pieno #stileDigi.

