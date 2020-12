1Mobile lancia l’offerta Special Flash XMAS Edition: 110 GB, minuti illimitati e 50 SMS a 9,99 euro/mese

Disponibile fino al 10 gennaio 2021, la nuova offerta 1Mobile Special Flash XMAS Edition, con cui vengono messi a disposizione 110 GB di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download e upload), minuti illimitati e 50 SMS, più 20 GB omaggio dal terzo mese in poi, ad un costo mensile di 9,99 euro (invece di 10,99 euro).

L’offerta natalizia di 1Mobile è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da TIM, WINDTRE, iliad e MVNO (con l’esclusione di Vodafone). Se la portabilità non dovesse andare in porto entro il primo rinnovo, l’offerta si rinnoverà ad un costo di 12,99 euro al mese.

Il costo di attivazione, in promozione fino al 24 dicembre (ma che verrà con molta probabilità prorogato), è di 5 euro invece di 10 euro.

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 4,6 GB * al mese di traffico dati. In caso di superamento della soglia di traffico dati messa a disposizione ogni mese, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb. Per la navigazione occorre impostare l’APN web.unomobile.it oppure wap.unomobile.it.

Special Flash XMAS Edition non è attivabile dai già clienti con nessuna delle offerte attualmente commercializzate e potrà essere disattivata in qualsiasi momento digitando la stringa *11*505*0# seguita dal tasto di invio chiamata.

Viceversa, è possibile invece passare da questa ad una delle altre offerte 1Mobile (con l’esclusione dei pacchetti Reward).

Per conoscere i GB residui della promozione basta digitare la stringa *104# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per controllare la data di scadenza la stringa da utilizzare è *103# più tasto di invio chiamata.

* Ricordiamo che per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.