Vuoi un router 4G TP-Link con sconto su Amazon? Con ho. Mobile risparmi fino a 15 euro

L’operatore mobile virtuale e second brand Vodafone – ho. Mobile – ha deciso di continuare a proporre sconti su router 4G con le proprie offerte solo dati da 100 Giga (al costo di 12,99 euro al mese) e 200 Giga (da 19,99 euro al mese), ma questa volta non più su prodotti Huawei ma TP-Link.

Il cliente che attiverà una delle due offerte solo dati, riceverà in mail un buono sconto Amazon del valore di 10 euro per l’acquisto del router TP-Link TL-MR6400 e di 15 euro per il modello Archer MR600.

Il primo è un router “basic” con slot SIM integrato che offre connessioni 4G fino a 150 Mbps in download e una rete Wi-Fi N fino a 300 Mbps, più quattro porte LAN (di cui una WAN). Attualmente offerto da Amazon a circa 68 euro.

Il secondo (definito router “advanced”) ha sempre uno slot per la vostra SIM ma è 4G+ con velocità in download fino a 300 Mbps, mentre la rete Wi-Fi è Dual Band (2.4 e 5 GHz) fino a 867 Mbps, più quattro porte LAN (ci cui una WAN). Attualmente offerto da Amazon a circa 99 euro.

Per chi interessato invece ad estendere la propria rete wireless, è disponibile uno sconto di 20 euro (sempre su Amazon) per il TP-Link Mesh Deco E40.

Ricordiamo che ho. Mobile applica una limitazione di banda a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload (qui trovate diversi speed test inviati dai clienti ho.), per l’offerta solo dati da 100 Giga e di 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload per quella da 200 Giga.

Dunque qualsiasi modello acquistiate, è bene essere consapevoli che non sarà possibile sfruttarlo appieno proprio per questo motivo. Entrambe i prodotti hanno uno slot integrato per SIM di tipo “micro”.