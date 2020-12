Noitel Mobile comunica la dismissione del 3G Vodafone e lancia l’offerta Big Jump

Con una comunicazione nella homepage del sito web ufficiale, Noitel Mobile (ESP MVNO di proprietà del gruppo Irideos), ha notificato oggi, come già fatto dagli altri operatori mobili virtuali su rete Vodafone, la dismissione del 3G a favore di una implementazione della rete 4G.

Questo il testo della comunicazione ufficiale:

PIANIFICATA DALL’OPERATORE DI RETE CHE OSPITA NOITEL LA PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLE RISORSE DI RETE SU TECNOLOGIA 3G A PARTIRE DAL 25 GENNAIO 2021, FINO A COMPLETARNE LA DISMISSIONE ENTRO FINE FEBBRAIO 2021 Al fine di potenziare la rete 4G, l’operatore di rete che ospita i servizi Noitel ha comunicato di aver pianificato una progressiva riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G a partire dal 25 Gennaio 2021, fino a completarne la dismissione entro il 28 Febbraio 2021. Per tutti i dispositivi e servizi in 2G e 4G la continuità di servizio sarà garantita senza nessun impatto rispetto alla situazione attuale. I dispositivi connessi attraverso tecnologia 3G e, quindi, non abilitati al 4G, potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, ma potrebbero riscontrare dei rallentamenti della navigazione Internet.

Tra gli operatori mobili virtuali che sfruttano la rete Vodafone e non hanno ancora comunicato nulla ai propri clienti c’è però un grande assente: Lycamobile. Ad oggi non risulta essere stato inviato alcun SMS informativo e non è presente nessuna informativa sul sito web ufficiale.

Big Jump

Disponibile inoltre la nuova offerta Big Jump, che mette a disposizione 50 Giga in 4G (fino a 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload), minuti illimitati e 10 SMS a 9,99 euro al mese (con un costo di attivazione di 15 euro, di cui 10 di costo SIM).

Consulta SPEED TEST Noitel Mobile o invia il tuo

Per la tariffazione dei minuti e dati eccedenti le soglie compresa nell’offerta si applicano le condizioni previste dal Piano Base 30 (23 centesimi al minuto per le chiamate, 7 centesimi per singolo SMS inviato e 5 centesimi a MB).

In caso di Roaming in UE, è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 5 GB al mese di traffico dati (a sessioni di 64 Kb).