DIGI Mobil lascia la rete TIM per quella Vodafone (dal 17 gennaio 2021)

Nel comunicato stampa diffuso lo scorso 10 dicembre, per ricordare i 10 anni di DIGI Mobil in Italia, vi avevamo anticipato che per il 2021 erano previste diverse novità per questo operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete TIM.

La più importante riguarda la migrazione proprio dall’attuale rete TIM a quella di Vodafone. A notificarlo è stata direttamente DIGI Mobil con un SMS informativo che è in fase di invio a tutti i propri clienti (qui sotto uno screenshot di esempio).

Questo il contenuto del messaggio:

Per garantirti offerte migliori e ancora più vantaggi in #stileDigi, a partire dal 17/1/21 la nuova rete di appoggio in Italia per i servizi Digi sarà Vodafone.

Come spiegato nella nostra guida dedicata ai Full MVNO (segnalata anche dalla stessa DIGI sul proprio sito web ufficiale), questa tipologia di operatore mobile virtuale garantisce la quasi totale indipendenza, possedendo gli stessi processi e le stesse piattaforme di un operatore di rete, tranne l’infrastruttura radio e l’accesso alla stessa.

Questo significa che dal 17 gennaio 2021, quando avverrà la graduale migrazione di tutti i clienti (erano 253.000 al 30 settembre 2020) sulla nuova rete di appoggio, non sarà necessario sostituire le SIM. Tutto avverrà in modo automatico.

Per verificare se nella propria zona la copertura di rete migliore la offre TIM (a cui si appoggia DIGI ancora oggi) o Vodafone, basterà consultare le mappe disponibili sui siti web dei due operatori (Vodafone – TIM).

Continuate a seguirci, perché nei prossimi giorni cercheremo di informarvi sul nuovo accordo DIGI-Vodafone e se includerà anche l’apertura alla rete 4G+ e in futuro al 5G, mentre per il mese di gennaio abbiamo in preparazione una sorpresa.