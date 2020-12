ho. Mobile avvisa i propri clienti della graduale sostituzione della rete 3G con quella 4G dal 25 gennaio 2021

Con un SMS informativo, ho. Mobile (operatore mobile virtuale e second brand Vodafone) sta avvisando i propri clienti della graduale sostituzione della rete 3G con quella 4G, a partire dal prossimo 25 gennaio.

Il messaggio è anche per scusarsi del ritardo, visto che la prima comunicazione era avvenuta ad inizio novembre e in quell’occasione si parlava di un inizio dei lavori alla fine dello stesso mese.

Così non è stato ed ecco quindi l’aggiornamento via SMS:

Ehi, ciao! Come sai, qui in ho. cerchiamo sempre di darti il meglio, e per questo, a volte, ci serve un po’ di tempo e un po’ di pazienza. Per la sostituzione graduale della rete 3G con quella 4G di cui ti avevamo parlato, ti aggiorniamo che avverrà a partire dal 25 gennaio 2021 e si concluderà entro il 28 febbraio 2021.

Questo potrà causarti dei disservizi se il tuo telefono non è abilitato a questa rete. Assicurati di possedere un telefono abilitato alla navigazione in 4G e al VoLTE. Per qualsiasi dubbio, chiamaci al 19.21.21.