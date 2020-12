Optima Mobile: per Natale 20 Giga in regalo a tutti i suoi clienti

Optima Mobile (ESP MVNO di proprietà di Optima Italia, smart-utility italiana che offre il servizio di telefonia mobile sua rete Vodafone) ha deciso di regalare ai propri clienti, per le prossime festività, 20 Giga di traffico dati da utilizzare per realizzare anche videochiamate.

Nel comunicato stampa diffuso nel pomeriggio Optima chiarisce che con questa iniziativa “risponde positivamente all’appello della ministra Paola Pisano, rivolto alle compagnie telefoniche e digitali, affinché agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care.

Per questo Optima offre gratuitamente ai propri clienti la possibilità di utilizzare la tecnologia per essere sempre in contatto con i propri cari, durante tutto il periodo delle festività”.

Come funziona. Gli utenti non dovranno far nulla: i 20 GB verranno attivati automaticamente a tutti, anche a chi non ha una offerta attiva ma sta utilizzando la SIM a consumo, dal 24 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021.

Chi invece ha già una offerta attiva che prevede un quantitativo di GB, dovrà prima terminare quelli della propria offerta e successivamente potrà sfruttare i 20 GB gratuiti.

Optima Mobile ha già iniziato ad inviare un SMS a tutti i suoi clienti, augurando Buone Feste e segnalando il regalo che riceveranno a partire dalla Vigilia di Natale.

Un altro SMS notificherà l’avvenuta attivazione della promo. Ricordiamo che i clienti potranno inoltre verificare l’attivazione dei 20 Giga e conoscere il traffico dati residuo, direttamente dalla propria area clienti o da app.