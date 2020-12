CoopVoce anticipa la GigAuguri: la promozione con 25 GB gratis, attiva già da oggi

A poche ore dal nostro precedente articolo, con tutti i dettagli sulla promozione GigAuguri, che doveva ufficialmente partire questa Vigilia di Natale, torniamo sul tema perché in molti ci state segnalando che CoopVoce ha deciso di anticiparne l’attivazione già alla giornata di oggi.

C’è chi infatti ha ricevuto da questa mattina in poi una notifica direttamente sull’applicazione ufficiale CoopVoce, come nello screenshot qui sotto, in cui veniva confermata l’attivazione dei 25 GB di traffico internet gratuiti.

Ma anche chi non ha ricevuto questa notifica, si è ritrovato comunque la promozione attiva. Infatti basta accedere alla propria area clienti e controllare i contatori, per notare che sono apparsi 25 GB di traffico dati aggiuntivi.

Un bel regalo da parte di CoopVoce, che negli ultimi mesi deve farsi perdonare non pochi disservizi, specialmente lato fonia. Fateci sapere nei commenti se anche voi avete già attiva la GigAuguri o meno.

CONSULTA SPEED TEST CoopVoce o invia il tuo

Ricordiamo che il traffico dati potrà essere utilizzato fino al 6 gennaio 2021, data in cui la promo si disattiverà in modo automatico. Qui di seguito, vi riportiamo nuovamente le principali condizioni della promozione.

Primo dettaglio: l’opzione GigAuguri è compatibile con tutte le offerte CoopVoce, ad eccezione di quelle che prevedono navigazione internet a tempo e per chi ha attivato GigaScuola (la promo legata alla didattica a distanza).

Secondo dettaglio: i Giga in omaggio vengono consumati prioritariamente rispetto al traffico internet eventualmente previsto da altre offerte attive sulla propria linea.

Terminati i Giga, o alla scadenza della promozione, il traffico sarà tariffato secondo le condizioni del piano tariffario di base o scalato da eventuali altri pacchetti dati già presenti sulla linea.

Ultimo dettaglio: in caso di blocco o di riduzione della velocità del traffico internet (quando si terminano i GB prima del rinnovo mensile), l’attivazione dell’offerta GigAuguri non riabilita la navigazione.