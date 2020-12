Rabona e SìPronto!?!: anche per Natale torna la promo sulle ricariche. SIM Rabona scontata a 19,99 euro

Come ormai da abitudine consolidata in praticamente tutte le festività (e non solo), l’operatore mobile virtuale Rabona Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone tramite piattaforma Plintron) ha deciso di proporre anche per Natale la sua promo sulle ricariche telefoniche.

Da questo pomeriggio e fino alle 11 di lunedi 28 dicembre (e chissà, magari anche per la prossima Epifania) tutti i clienti Rabona che effettueranno una ricarica telefonica da 20 euro, ne otterranno ulteriori 10 in omaggio.

Dunque una ricarica da 20 euro ne porterà nei fatti ben 30, tutti utilizzabili – a differenza di altri bonus – anche per il pagamento dei rinnovi delle offerte. Per usufruirne, basta effettuare la ricarica online sul sito Rabona Mobile (rabona.it) o via applicazione ufficiale “MyRabona”.

La stessa promo viene offerta anche ai clienti di SìPronto!?!, quindi sempre una ricarica da 20 euro da effettuarsi online sul sito sipronto.it o via app SìPronto.

La promozione è valida solo nel periodo indicato (salvo eventuali proroghe) e per un massimo di 2 ricariche.

Ricordiamo che Rabona Mobile (e il suo brand secondario) sfruttano la rete 4G di Vodafone con una velocità massima limitata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload (qui potete consultare i primi speed test degli utenti Rabona e inviare i vostri).

SIM Rabona a 10 euro

Sempre fino alle 11 di lunedi 28 dicembre, i nuovi clienti che decidono di acquistare una SIM Rabona dallo store online, la pagheranno 19,99 euro, di cui 9,99 euro di costo SIM e 10 euro di prima ricarica obbligatoria (necessaria per il pagamento del primo mese dell’offerta scelta).

Verrà successivamente erogato un credito bonus di 25 euro valido per 12 mesi, non utilizzabile però per il pagamento del canone mensile dell’offerta, ma solo per eventuale utilizzo con la tariffa a consumo.