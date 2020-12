Roaming in UE: ecco tutte le nuove soglie PosteMobile per il traffico dati dal 1° gennaio 2021

Come fatto nel 2019 e nel 2020, PosteMobile gioca d’anticipo e ha deciso di comunicare le limitazioni applicate alle proprie offerte a pacchetto sul traffico dati generato in Roaming in UE, come previsto dalla normativa europea che dal 1° gennaio 2021 abbassa a 3 euro (IVA esclusa) il massimale consentito per GB (erano 3,5 euro IVA esclusa per tutto il 2020).

Le prossime modifiche (sempre migliorative per tutti i consumatori europei) sono previste il 1° gennaio 2022 (il massimale per GB in questo caso scenderà a 2,5 euro IVA esclusa).

Aumentano quindi i quantitativi di GB che è possibile utilizzare con la propria utenza PosteMobile dal prossimo 1° gennaio quando ci si reca in uno dei 31 Paesi che aderiscono al Roam Like At Home *. Questa la formula da utilizzare per calcolare il quantitativo di Giga: Volume di GB = (importo del canone della tua offerta (IVA esclusa) /3) x 2.

I nuovi limiti mensili imposti alle offerte e opzioni attualmente commercializzate, sono riportati in questa tabella riepilogativa appena aggiornata e basata sui prospetti informativi presenti sul sito postemobile.it.

Nome offerta Limiti 2020 Limiti 2021 Creami WOW 10GB 2,34 GB 2,73 GB Creami Relax 100 (primi 3 rinnovi) 4,68 GB 5,46 GB Creami Relax 100 (successivi 3 rinnovi) 4,22 GB 4,92 GB Creami Relax 100 (tutti i rinnovi successivi) 3,75 GB 4,37 GB Creami Relax 20 (primi 3 rinnovi) 3,75 GB 4,37 GB Creami Relax 20 (successivi 3 rinnovi) 3,28 GB 3,83 GB Creami Relax 20 (tutti rinnovi successivi) 2,81 GB 3,28 GB Postepay Connect Back mensile 4,68 GB 5,46 GB Postepay Connect Back annuale 3,90 GB 4,55 GB Postepay Connec 12 mesi 2,26 GB 2,64 GB Creami WeBack 4,68 GB 5,46 GB PosteMobile Super Ricarica 0,94 GB 1 GB Creami Revolution 1 5,62 GB 6,56 GB Creami Revolution 3 4,68 GB 5,46 GB Creami Revolution 6 3,75 GB 4,37 GB Creami neXt 1 Special Edition 4,68 GB 5,46 GB Creami neXt 3 Special Edition 4,68 GB 5,46 GB Creami neXt 6 Special Edition 3,90 GB 4,54 GB Creami Style (da 5€/mese) 2,34 GB 2,73 GB Creami Style (da 7€/mese) 3,28 GB 3,83 GB Creami Style Giga Extra 0,47 GB 0,55 GB Mobile 3GB 2,34 GB 2,73 GB Mobile 10GB 4,68 GB 5,46 GB Mobile 30GB 7,03 GB 8,20 GB Internet 30 Ore 4,64 GB 5,41 GB Internet 100 Ore 8,90 GB 10,38 GB

Oltre tali limiti è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB (IVA inclusa) in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta nazionale, che diventerà 0,36 cent/MB dal 1° gennaio 2021.

* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che fanno parte della European Economic Area).