Fastweb Mobile: la rete 5G è attiva per tutti i clienti (anche su rete WINDTRE). I primi speed test

Attivata poco dopo mezzanotte la rete 5G di Fastweb Mobile, che da oggi è accessibile a tutti i suoi clienti nelle città di Milano, Roma, Bologna e Napoli (ma la copertura sarà progressivamente estesa ad altre città).

L’accesso è garantito sia ai già clienti che ai nuovi, senza costi aggiuntivi. L’importante è utilizzare i modelli di smartphone certificati sulla rete 5G di Fastweb, che sono:

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4 Z 5G

Xiaomi Mi 10 T Pro 5G

Xiaomi Mi 10 T 5G

Xiaomi Mi 10 T Lite 5G

Huawei P40 Pro+ 5G

Huawei P40 Pro 5G

Huawei P40 5G

Huawei P40 Lite 5G

ZTE Axon 11 5G.

Nei nostri primissimi speed test effettuati su Milano città, con uno smartphone certificato e uno no, siamo riusciti ad accedere alla rete 5G già pochi minuti dopo la mezzanotte, ma al momento solo su quella WINDTRE (grazie all’accordo strategico tra le parti annunciato a giugno 2019).

Quello agganciato è ovviamente il 5G NSA (Non Stand Alone), come per tutti gli operatori mobili in Italia, ovvero una rete ibrida 5G-4G (che si potrebbe anche definire il “falso” 5G), che sfrutta ancora la core network (rete di trasporto) LTE e antenne 5G.

Il risultato è comunque di tutto rispetto, ma bisognerà attendere il “vero” 5G (5G Stand Alone) per vedere prestazioni nettamente superiori e poter sfruttare appieno le reti di quinta generazione.

Come detto, è importante utilizzare sempre i modelli di smartphone certificati dall’operatore (Fastweb in questo caso) o il rischio è di avere un 5G che potrebbe regalarvi risultati decisamente deludenti (come l’esempio che segue).

Se avete già uno smartphone compatibile e un’offerta Fastweb Mobile attiva (come l’attuale da 50 Giga, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95 euro al mese), fateci sapere le prestazioni ottenute in 5G, inviando i vostri speed test a questo link).