ho. Mobile: i dati personali di 2,5 milioni di clienti in vendita sul Dark Web

Brutte notizie per i clienti ho. Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand Vodafone.

Stando a quanto pubblicato ieri sera da Bank Security, tra i punti di riferimento per quanto riguarda notizie e aggiornamenti sugli attacchi informatici (in particolare in ambito finanziario), i dati di ben 2,5 milioni di clienti ho. sarebbero finiti nel Dark Web, in cerca di compratori.

A Threat Actor is selling a Database of the Italian mobile service provider ho. (https://t.co/N5IYO88bja) owned by @VodafoneIT 🇮🇹. The dump allegedly includes 2,500,000 customers' PII Data, Phone Numbers & ICCID that can be exploited for SIM swap attacks to empty Bank accounts. pic.twitter.com/yR193Mt3CS — Bank Security (@Bank_Security) December 28, 2020

Dagli screenshot pubblicati ieri sera, è evidente che la mole di informazioni acquisite è elevata, come questo cliente ho. (immagine sotto) nato il 17 maggio 1960, di cui sono visibili diversi dati personali (oltre alla data di nascita, mail, indirizzo, codice fiscale, ICCID della SIM, numero di telefono etc).

Se confermato, ho. (o meglio la società VEI srl, proprietaria del brand, controllata al 100% da Vodafone) dovrà innanzitutto comunicare immediatamente quanto successo al Garante della Privacy (entro 72 ore), ma potrebbe essere già troppo tardi.

Il tutto è infatti emerso solo ieri sera, ma il database con i dati dei clienti è stato messo in vendita ben sette giorni fa, dunque chiunque potrebbe aver già acquisito queste informazioni e sfruttarle come meglio crede.

Chi avrà in mano questi dati, potrà utilizzarli in vari modi, per l’invio di email fraudolente (phishing) nel tentativo di rubarvi ulteriori dati sensibili, fino alla più pericolosa pratica di sostituzione della SIM, spacciandosi per il titolare dell’utenza.

E qui si rischia grosso: il numero di telefono viene spesso utilizzato per servizi di autenticazione a due fattori (2FA), dall’accesso alla propria home banking a e-commerce come Amazon e simili.

Insomma, è palese che se il tutto verrà confermato, siamo davanti ad una situazione di una gravità senza precedenti e per impedire truffe ai danni di milioni di clienti ho. (vecchi e nuovi), si dovrà intervenire con un blocco totale di tutti i processi di portabilità e la sostituzione delle SIM attualmente attive.

Il second brand di Vodafone potrebbe reggere una situazione del genere? Per ora tutto tace, nessun comunicato ufficiale è stato ancora diffuso su quanto segnalato e sui canali social dell’operatore i clienti cominciano a chiedere chiarimenti, giustamente preoccupati.

Per fortuna, nel database non sono presenti password né dati sensibili relativi alla modalità di pagamento. Non mancheremo di aggiornarvi su come evolverà il tutto e di eventuali interventi del Garante per la Privacy.

Fonte: Bank Security