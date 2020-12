Disservizio DIGI Mobil: problemi con chiamate e traffico dati

Dalla tarda mattinata di oggi sono riscontrati problemi con l’operatore mobile virtuale DIGI Mobil. Nel dettaglio, risulta impossibile effettuare chiamate o traffico dati.

Nella maggior parte dei casi, ogni tentativo di chiamata viene interrotto, qualsiasi numero venga composto, anche quello del Servizio Clienti. Alcuni clienti segnalano inoltre la mancanza totale di segnale, come avvenuto tre mesi fa in un altro disservizio molto simile a quello di oggi.

Con un post sulla propria pagina Facebook delle 12:55, DIGI Mobil ha confermato il “temporaneo” disservizio in corso, segnalando che sarebbe tornato tutto operativo dopo circa un’ora, ma così non è stato.

Informiamo i nostri Clienti che stiamo riscontrando un disservizio temporaneo sulla rete mobile Digi. Stiamo già lavorando per ripristinare il servizio che tornerà operativo tra circa 1 ora. Ci scusiamo per il disagio e rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi necessità.

Il team Digi