CoopVoce: dal 14 gennaio 2021 torna l’offerta TOP 30, ma a prezzo ridotto

In anteprima, a circa due settimane dalla scadenza delle attuali offerte, vi segnaliamo quella che sarà la proposta tariffaria che CoopVoce proporrà a partire dal 14 gennaio 2021.

Non sarà una novità assoluta, lo diciamo subito, ma un ritorno: parliamo infatti della TOP 30, questa volta proposta però ad un prezzo leggermente inferiore rispetto a quanto avvenuto lo scorso giugno.

CoopVoce TOP 30 mette a disposizione ogni mese 30 Giga in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS al costo di 8,50 euro al mese (dunque 50 centesimi in meno rispetto alla precedente versione).

Secondo le condizioni contrattuali, il traffico dati vede una limitazione a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, ma come segnalato più volte (e facilmente riscontrabile dai tanti speed test effettuati sia direttamente che da molti nostri lettori), le velocità reali possono superare tranquillamente i 150 Mbps in download (qui potete inviarci i vostri speed test CoopVoce).

Le connessioni internet sono tariffate a singolo kbyte e, in caso di superamento della soglia dei 30 Giga prima del rinnovo dell’offerta, il traffico dati viene inibito (ma si può sempre rinnovare anticipatamente).

Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono invece applicate le condizioni tariffarie del piano base attivo sulla propria SIM. Come le altre offerte CoopVoce, la TOP 30 si rinnova automaticamente ogni mese, se il credito residuo è sufficiente a coprire il costo previsto, in caso contrario, l’offerta viene sospesa per 30 giorni.

Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del proprio piano tariffario base, mentre il traffico internet è inibito.

TOP 30 è attivabile sia dai nuovi clienti che da chi lo è già, in quest’ultimo caso è previsto un costo una tantum di 9 euro che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese.

Nel frattempo, fino al 13 gennaio 2021 rimangono ancora attivabili le offerte TOP 50 (50 Giga in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS a 9,50 euro al mese) e EASY (300 minuti, 300 SMS e 3 Giga in 4G a 4,5 euro al mese).