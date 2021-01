Offerte 1Mobile: ecco tutte le proroghe di gennaio 2021

Nuovo anno, ma stesse proroghe di pochi giorni per l’intera offerta 1Mobile, che prosegue fino al 10 gennaio 2021 con poche variazioni.

Stessa data di scadenza dell’offerta 1Mobile Special Flash XMAS Edition, con cui vengono messi a disposizione 110 GB di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download e upload), minuti illimitati e 50 SMS, più 20 GB omaggio dal terzo mese in poi, ad un costo mensile di 9,99 euro (invece di 10,99 euro), più un costo di attivazione di 5 euro (invece di 10).

Partiamo dalle offerte disponibili per chi richiede la portabilità del numero da altro gestore a 1Mobile.

1Mobile Start XPlus Reward

1Mobile Start XPlus Reward Limited Edition mette a disposizione 20 Giga in 4G, minuti illimitati, 30 SMS e 10 Giga in più gratis dal terzo mese in poi.

Il tutto a 4,99 euro al mese, che diventano 4,49 euro a partire dal terzo mese. L’offerta è disponibile solo per chi attiva una nuova numerazione 1Mobile o effettua portabilità da altro gestore (con l’esclusione di Vodafone). Il costo di attivazione è di 10 euro.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea *) corrisponde a 2,7 GB nei primi tre mesi e 2,4 GB dal terzo mese in poi.

1Mobile Large XPlus Reward

L’attuale versione di 1Mobile Large XPlus Reward permette di avere 40 GB di internet su rete 4G (più 20 GB aggiuntivi dal terzo mese), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 40 SMS e tariffe speciali per l’estero a 6,99 euro al mese (5,99 euro dal terzo mese in poi).

Il costo di attivazione della 1Mobile Large Plus Reward è di 3 euro (in promozione) per chi effettua MNP, mentre di 8 euro per i nuovi numeri (15 euro invece per i già clienti).

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE *, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso corrisponde a 3,8 GB nei primi tre mesi e 3,2 GB quando il costo mensile scende a 5,99 euro.

1Mobile 75 XPlus Reward

1Mobile 75 XPlus Reward mette a disposizione 75 GB in 4G e minuti illimitati e 50 SMS, con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese.

Il costo mensile è di 9,99 euro che scende a 7,99 euro a partire dal terzo mese in poi. In pratica dal terzo mese si usufruirà di un bundle che prevede ben 100 GB di internet, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

L’offerta è disponibile per chi attiva una nuova numerazione 1Mobile o effettua portabilità da altro gestore (con l’esclusione di Vodafone). Il costo di attivazione è gratuito per i clienti in portabilità, mentre per i nuovi numeri è di 5 euro una tantum.

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 5,4 GB al mese di traffico dati (4,3 GB quando il costo mensile scende a 7,99 euro).

A seguire le offerte 1Mobile aperte a tutti, senza vincolo di portabilità.

1Mobile Special XPlus

L’offerta 1Mobile Special XPlus mette a disposizione 60 Giga di internet in 4G, più 15 Giga omaggio dal terzo mese, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 50 SMS al costo mensile di 8,99 euro.

Il costo di attivazione è di 6 euro (15 euro per i già clienti) e l’offerta può essere attivata digitando la stringa *11*118*1# seguita dal tasto di invio chiamata (*11*118*0# se invece si vuole disattivarla).

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 4,9 GB al mese di traffico dati.

1Mobile Power XPlus

L’offerta 1Mobile Power XPlus mette a disposizione 30 Giga di internet in 4G, più 10 Giga omaggio dal terzo mese, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 40 SMS al costo mensile di 6,99 euro.

Il costo di attivazione è di 8 euro (15 euro per i già clienti) e l’offerta può essere attivata digitando la stringa *11*119*1# seguita dal tasto di invio chiamata (*11*119*0# se invece si vuole disattivarla).

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 3,8 GB al mese di traffico dati.

1Mobile Start Plus New

1Mobile Start Plus prevede 5 Giga di internet in 4G (più 3 Giga dal terzo mese), 500 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e tariffe dedicate per l’estero, 30 SMS a 4,99 euro al mese (di cui 2,7 GB in Roaming in UE *).

Il costo di attivazione è di 10 euro (15 euro per i già clienti). Per attivare 1Mobile START PLUS è sufficiente digitare la stringa *11*116*1# seguita dal tasto di invio chiamata (*11*116*0# se invece si vuole disattivarla).

1Mobile World Plus

1Mobile World Plus prevede 20 Giga di internet in 4G, 500 minuti verso tutte le numerazioni nazionali, 320 minuti internazionali verso Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e USA (oltre a tariffe speciali a consumo per le chiamate internazionali).

Sono previsti 5 GB aggiuntivi in omaggio dal terzo mese in poi. Il costo mensile dell’offerta è di 10 euro mentre quello di attivazione è di 5 euro (15 per i già clienti).

L’offerta può essere attivata digitando la stringa *11*113*1# seguita dal tasto di invio chiamata (*11*113*0# se invece si vuole disattivarla).

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 5,4 GB al mese di traffico dati.

1Mobile Call Unlimited Plus

1Mobile Call Unlimited Plus prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (tariffe speciali a consumo per le chiamate internazionali), 50 SMS e 1 Giga di internet in 4G (più 1 GB in omaggio dal terzo mese in poi). Il costo mensile è di 6,99 euro mentre il costo di attivazione è di 8 euro (15 euro per i già clienti).

L’offerta può essere attivata digitando la stringa 11*114*1# seguita dal tasto di invio chiamata (11*114*0# se invece si vuole disattivarla). In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti, gli SMS e il traffico dati previsto dall’offerta.

GIGA 200

L’offerta solo dati GIGA 200 mette a disposizione 200 GB di traffico internet su rete 4G (fino a 60 Mbps in download e upload) a 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 5 euro una tantum. In Roaming in UE * possono essere utilizzati fino a 8,1 GB di traffico dati al mese.

Per tutte le offerte è sempre possibile conoscere i GB e gli SMS residui digitando la stringa *104# e il tasto di invio chiamata, mentre per controllare la data di scadenza basta digitare la stringa *103# e il tasto di invio chiamata.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare da questo 2021 è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,66 x (per) 2.

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che fanno parte della European Economic Area).