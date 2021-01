Tiscali down: problemi su rete mobile, fissa e servizi (posta elettronica, app e siti web) | Confermato attacco hacker

Tutti gli ultimi aggiornamenti a fondo articolo. Da questa mattina (3 gennaio) ci giungono segnalazioni di utenti Tiscali Mobile che hanno totale assenza di rete, rimanendo di fatto isolati. La problematica è presente ancora nel tardo pomeriggio di oggi, ma non sembra stia impattando la totalità dei clienti (il maggior numero di segnalazioni ci sta arrivando dal centro Italia).

Difficile al momento stabilirne le cause e se si tratti di un disservizio in qualche modo collegato con un altro problema in corso, quello del mancato accesso ai siti web Tiscali (come tiscali.it) e alla mancata ricezione della posta elettronica.

Segnalati anche malfunzionamenti sull’app MyTiscali, irraggiungibile se si utilizza una connessione del gestore sardo, mentre perfettamente funzionante con altro tipo di connessione.

Mentre per i servizi di telefonia mobile bisognerà inevitabilmente attendere un intervento di Tiscali, per le altre problematiche, si può tamponare il problema modificando sul proprio pc i DNS (ovvero la causa del disservizio in corso).

La modifica può esser fatta sia lato modem/router (se il modello utilizzato lo permette), sia dal pc utilizzato. Se si utilizza un pc o notebook con Windows 10, basta cliccare con il tasto destro sul proprio mouse sull’icona Internet presente in basso a destra del proprio desktop e selezionare la voce “Apri impostazioni Rete e Internet”.

A questo punto se si è collegati con cavo ethernet, selezionare sotto la voce Ethernet l’icona “Proprietà” e su “Impostazioni IP” cliccare su “Modifica”. Basterà modificare le impostazioni su “Manuale” e inserire come DNS preferito e DNS alternativo quelli di un altro servizio come ad esempio Cloudflare DNS o OpenDNS o Google DNS.

Per Cloudflare DNS (che consigliamo, essendo il più performante, oltre a promettere zero utilizzo dei dati degli utenti e la conservazione dei soli log per 24 ore, poi eliminati), basta inserire 1.1.1.1 come DNS preferito e 1.0.0.1 come DNS alternativo. Se volete effettuare questa modifica anche su smartphone Android o iPhone, basta scaricare l’app 1.1.1.1 di Cloudflare. Qui i link diretto: App Store Apple – Google Play – macOS e Windows.

Se preferite optare per OpenDNS, trovate una semplice guida sul sito ufficiale (qui il link diretto).

Fateci sapere nei commenti che tipo di problema riscontrate e se il disservizio su rete mobile sta colpendo anche clienti in altre zone d’Italia.

Aggiornamento delle 18:30. Dalle informazioni in nostro possesso, da fonti interne a Tiscali, tutte le problematiche riscontrate da questa mattina sono legate ad un attacco hacker su DNS autoritativi. Nulla quindi che abbia a che vedere con furto di dati sensibili, come accaduto invece con ho. Mobile nei giorni scorsi.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il disservizio il prima possibile. Essendo confermata la problematica lato DNS, i consigli riportati in questo articolo possono risolvere momentaneamente i problemi di accesso ad alcuni siti web, app e posta elettronica Tiscali.

Aggiornamento delle 19:50. Tiscali ci informa che su rete mobile la problematica dovrebbe essere rientrata (o lo sarà a breve), mentre persistono gli altri disservizi segnalati. Continueremo a seguire la situazione con aggiornamenti continui

Aggiornamento del 4 gennaio 2021 ore 9:30. Purtroppo il disservizio prosegue sia su rete mobile che sui servizi di posta elettronica, a cui ora si aggiungono problemi anche su rete fissa.

Aggiornamento del 4 gennaio 2021 ore 10:49. Oltre alle informazioni già fornite, Tiscali ha comunicato sulla propria pagina Facebook ufficiale quanto segue:

Tiscali informa

Si segnala che al momento potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti su alcuni servizi, da rete fissa e mobile. Sono già in corso gli interventi per ripristinarne la piena funzionalità.

Ci scusiamo per l’inconveniente.

Aggiornamento del 4 gennaio 2021 ore 12:30. In risoluzione le problematiche su rete fissa, rimane difficile la situazione su rete mobile, con impossibilità di effettuare traffico dati e per alcuni clienti totale assenza di segnale.

Aggiornamento del 4 gennaio 2021 ore 13:40. Arrivano le prime segnalazioni di ripristino della rete mobile di Tiscali.