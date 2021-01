Anche DIGI Mobil annuncia la dismissione del 3G Vodafone in favore del 4G

Anche DIGI Mobil si unisce alla lunga lista di operatori mobili virtuali su rete Vodafone (in questo caso la migrazione dall’attuale rete TIM a quella Vodafone partirà dal prossimo 17 gennaio) che stanno comunicando la dismissione del 3G in favore di una migliore copertura 4G.

Per proseguire con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza di connessione e la qualità della rete Digi in Italia con servizi di nuova generazione e di elevata qualità, informiamo tutti i nostri Clienti che a partire dal mese di febbraio 2021 effettueremo la progressiva riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G che verrà sostituita con quella 4G su tutto il territorio nazionale.

Ci proponiamo di completare la sostituzione entro la fine del mese di febbraio 2021.

Come funziona il passaggio? Nello specifico, lo spegnimento della rete 3G non avrà alcun impatto sui servizi voce e SMS, che quindi continueranno a funzionare senza interruzioni, mentre sarà impattato solo il servizio dati e navigazione.

Di conseguenza, tutti i dispositivi connessi sotto rete 3G e non abilitati al 4G potranno continuare a sfruttare liberamente le funzionalità voce e SMS, ma non avranno più accesso alla rete dati e non potranno più navigare su Internet.

Per questo motivo, consigliamo a tutti i Clienti di assicurarsi di disporre di un dispositivo abilitato che supporti la navigazione in 4G al fine di poter beneficiare pienamente dei servizi offerti.