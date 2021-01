DIGI Mobil: passaggio (graduale) su rete Vodafone durerà fino a febbraio 2021. Migliorata la Naviga Europa

Novità di inizio anno in casa DIGI Mobil. L’operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete TIM, ha comunicato oggi sul proprio sito ufficiale e sui canali social, quanto già segnalato nei giorni scorsi via SMS: ovvero che a partire dal 17 gennaio 2021 ci sarà il passaggio su rete Vodafone.

La novità riguarderà sia le nuove attivazioni che gli attuali Clienti, che verranno migrati gradualmente tra il 17 gennaio e il mese di febbraio, il tutto senza bisogno di sostituire la SIM.

Questo passaggio è sviluppato in un’ottica di continuo miglioramento e ci consentirà di garantire offerte sempre più competitive e di arricchire i nostri servizi con vantaggi sempre più personalizzati dedicati a tutti i nostri Clienti, in linea con le crescenti esigenze di comunicazione e connettività e consentendo un’esperienza di connessione ancora più affidabile, in perfetto #stileDigi. Inoltre, questa nuova collaborazione porta grandi aspettative e profila all’orizzonte un periodo di grandi novità per tutti voi #genteDigi. Come sempre teniamo fede alle nostre promesse, con lo stesso impegno e con la stessa passione di sempre.

Nuova Naviga Europa

Un’altra novità scattata il 1° gennaio 2020, riguarda invece l’opzione Naviga Europa che, al costo invariato di 3 euro al mese (senza rinnovo automatico), mette a disposizione 2 GB di traffico dati (invece del precedente 1 GB) da utilizzare in Roaming in UE.

In caso di esaurimento dei dati inclusi, l’opzione può essere riattivata a seconda delle necessità anche prima della scadenza oppure è possibile continuare la navigazione alla tariffa standard pari a 0,003€/MB.

Per attivare l’opzione basta digitare *146# e il tasto di invio chiamata oppure chiamare il Servizio Clienti DIGI Mobil al +393533004077. L’opzione è attivabile fino al 4 ottobre 2021, ma potrebbe essere presto sostituita con le nuove offerte che verranno lanciate dopo il passaggio su rete Vodafone.