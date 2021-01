Cambio SIM ho., nuovi rifornimenti nei punti vendita. E qualche competitor ha deciso di non fare troppa concorrenza

Giornate intense per l’operatore mobile virtuale ho. (second brand Vodafone) dopo l’ufficializzazione nei giorni scorsi del furto dei dati di buona parte dei suoi clienti (i diretti interessati hanno già ricevuto apposita comunicazione via SMS).

La diffusione della notizia del data breach ha portato ad una forte richiesta di cambio SIM (principalmente per tutelarsi da qualsiasi rischio di furto della propria numerazione), ma non sempre i rivenditori avevano a disposizione il giusto quantitativo di SIM e molte persone sono tornate a casa a mani vuote.

Non è andata però meglio nemmeno a chi invece le SIM le aveva: si sono infatti registrati grossi problemi con i sistemi online con cui vengono inserite le richieste di sostituzione. C’è chi ha aspettato anche 40 minuti per un semplice inserimento dei dati per cambio SIM.

Stiamo continuando a monitorare l’evolversi della situazione e, nella giornata di oggi, sembra che ci sia stato un deciso miglioramento, con nuove SIM spedite ai rivenditori e il sistema con cui vengono gestite le operazioni di cambio SIM che hanno registrato giusto qualche intoppo in serata.

Non è un caso che molti clienti hanno valutato o stanno valutando l’unica altra alternativa a loro disposizione: una portabilità verso altro gestore. E in questo senso, sembra quasi essersi creata una qualche forma di solidarietà tra operatori che, invece di approfittare di questa occasione per conquistare nuovi clienti, hanno messo in atto politiche opposte.

Basti pensare a Kena Mobile, che ha aumentato proprio oggi il costo dell’offerta rivolta ai clienti di alcuni MVNO (tra cui ho.) da 7,99 euro a 9,99 euro al mese o WINDTRE, che proprio questa settimana ha comunicato alla rete vendita la chiusura di alcune offerte “operator attack” (quelle che non trovate sul loro sito, ma vengono messe a disposizione dei rivenditori per tentare i clienti di alcuni specifici gestori) ora non più disponibili per chi proviene da ho. Mobile.

Visto il numero non altissimo di punti vendita ho. abilitati al cambio SIM (nelle edicole non c’è questa possibilità), il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di contattare telefonicamente il singolo rivenditore e verificare se hanno o meno disponibilità, onde evitare inutili perdite di tempo.