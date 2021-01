Kena Mobile porta a 9,99 euro al mese l’offerta dedicata a chi proviene da ho. e pochi altri MVNO

Come anticipato in un nostro precedente articolo dedicato a ho. Mobile, da questo 7 gennaio Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM, ha deciso di aumentare il costo dell’offerta riservata a chi effettua portabilità del numero da CoopVoce, Fastweb Mobile, Tiscali Mobile e – appunto – ho. Mobile.

La Kena 7,99 diventa infatti Kena 9,99, due euro in più ma stesso bundle della precedente versione: 50 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati.

Curioso il fatto che l’unico aumento abbia coinvolto una offerta riservata a pochi selezionati MVNO e ad un altro “second brand” (ho.) che sta avendo qualche difficoltà a causa del recente data breach.

CONSULTA SPEED TEST Kena Mobile oppure invia il tuo

Per attivare Kena 9,99 il costo complessivo da sostenere in fase di richiesta è di 15 euro, così suddivisi: 9,99 euro del canone mensile, 3,99 euro di costo di attivazione e 1,02 di prima ricarica (la spedizione è gratuita).

Per quanto riguardai il Roaming in UE, è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta e fino a 5,5 GB in 3G ogni mese.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0036€ a MB. Superati i 50 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

In caso di esaurimento dei Giga inclusi nell’offerta e in assenza di opzioni aggiuntive con bundle dati disponibile, il traffico dati viene bloccato. Per continuare a navigare al costo previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena è necessario inviare un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in caso contrario la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena .