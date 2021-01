L’App Postepay sostituisce l’App PosteMobile per la gestione dei servizi legati alla propria SIM PosteMobile

Rimossa da poche ore dal Google Play Store e dall’App Store Apple l’applicazione ufficiale di PosteMobile, con cui i clienti hanno potuto, fino ad ora, gestire la propria utenza dell’operatore mobile virtuale che presto migrerà su rete Vodafone.

La “vecchia” applicazione è in realtà ancora funzionante (per quelli che l’hanno installata sul proprio smartphone fino a questa mattina), ma non verrà più aggiornata e supportata.

Da oggi in poi, il punto di riferimento per gestire SIM e numero PosteMobile si chiama Postepay. Questa la comunicazione presente sul sito ufficiale di PosteMobile:

Dall’11 Gennaio 2021 l’App Postepay sostituirà l’App PosteMobile per gestire i servizi legati alla tua SIM PosteMobile. L’App PosteMobile a partire da questa data non sarà più disponibile. Di seguito puoi verificare come accedere a tutti gli altri servizi e quali non saranno più disponibili. Scarica subito l’App Postepay per continuare a gestire la tua SIM e usare tanti altri servizi.

Tramite l’app Postepay è possibile visualizzare il credito residuo, il piano tariffario e le opzioni attive sulla linea, visualizzare i consumi ed eventuali bonus residui, lo storico del traffico e delle ricariche effettuate, oltre alla possibilità di attivare opzioni dedicate.

Questi i link diretti per scaricare l’applicazione Postepay su Google Play Store o App Store Apple. Per l’accesso all’app è necessario inserire nome utente e password con cui si accede all’area personale di poste.it oppure registrarsi ex novo.