Voce&SMS EXTRA: l’offerta di CoopVoce con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 MB a 4,90 euro al mese

Non solo la nuova promozione TOP 30 e la proroga al 24 gennaio della TOP 50, da oggi CoopVoce ha deciso di rendere disponibile (sempre fino al 10 marzo 2021) anche la promo Voce&SMS EXTRA, attivabile tanto dai nuovi clienti che dagli attuali (in quest’ultimo caso sempre con un costo una tantum di 9 euro).

Voce&SMS EXTRA mette a disposizione minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 1.000 SMS e 100 MB a 4,90 euro al mese (contro i 5 euro della versione precedente proposta a settembre 2020). Questa offerta è attivabile nei punti vendita Coop e può essere prenotata anche online, scegliendo la spedizione al proprio domicilio o presso il punto vendita Coop preferito.

Se si sceglie la spedizione a casa, non è previsto alcun costo aggiuntivo. Una volta ricevuta la SIM basta collegarsi a coopvoce.it/attivazione, inserire il numero d’ordine assegnato e inviato tramite e-mail e SMS e completare la registrazione seguendo le istruzioni.

Completata la registrazione dei dati, verrà fatta una video identificazione per procedere con la conferma e attivazione dell’utenza. Una volta andato a buon fine quest’ultimo passaggio, verrà avviato il processo di portabilità del numero che richiederà non oltre tre giorni lavorativi (salvo dati incongruenti o altre anomalie).

Al superamento della soglia prevista per gli SMS compresi nel mese, si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria utenza. Terminati i 100 MB di traffico Internet, è possibile continuare a navigare ma ad una velocità ridotta a 32 kbps.

Voce&SMS EXTRA viene rinnovata automaticamente ogni mese, se il credito residuo è sufficiente, in caso contrario verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla (se ancora disponibile).

Con CoopVoce è comunque sempre possibile anticipare il rinnovo dell’offerta in caso vengano terminati i MB o gli SMS messi a disposizione ogni mese. Tutti i minuti, i MB e gli SMS di questa offerta sono utilizzabili in Roaming UE senza limitazioni.

Voce&SMS Extra non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top”, “Smart” e “Easy”. È compatibile invece con i pacchetti “Web” nazionali e con le offerte per il traffico internazionale.