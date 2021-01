Nuovo spot per l’offerta Tutto in Uno di Optima Italia, da domenica sulle reti Mediaset

Optima Italia S.p.A. – digital-utility italiana attiva nel mercato dell’energia e delle telecomunicazioni (come ESP MVNO su rete Vodafone) – ha annunciato che sarà on air sulle reti Mediaset con un nuovo spot dell’offerta integrata “Tutto in Uno”.

La campagna, con tagli da 15 e 30 secondi, partirà domenica 17 gennaio e durerà 4 settimane. L’offerta promossa in tv da Optima prevede la fornitura di Luce, Gas, Internet, Fisso e Mobile in un’unica soluzione: unica bolletta, assistenza disponibile H24 e con un canone su misura per Luce e Gas per ottimizzare la spesa mensile.

Il concept di questa campagna è legato alla mission di Optima che punta a migliorare la vita dei propri clienti. Nello spot si racconta di una coppia che rincasa in un appartamento interamente servito dalla fornitura Optima e si fa ironia sulle intelligenze artificiali sempre più presenti nella vita degli Italiani, a fronte di un’azienda che invece si occupa della casa dei suoi clienti con un’intelligenza ‘naturale’.

Lo spot è stato prodotto da Run Comunicazione, con la regia di Valerio Vestoso e la direzione creativa di Antonio Pirpan, Brand Manager Optima.

“Anche questa campagna è incentrata sull’obiettivo che da sempre caratterizza Optima: supportare il cliente, migliorandogli la vita. Come si vedrà nello spot, Optima è in grado di aggregare e fornire tutti i servizi di cui abbiamo bisogno a casa, assicurando non solo risparmio, ma anche comodità, trasparenza, ed una gestione intelligente dei consumi, utilizzando tra l’altro solo energia rinnovabile”, ha commentato Andrea Volpe, CEO di Optima Italia.

Fonte: comunicato stampa