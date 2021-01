Caos ho. Mobile: registrati ritardi e rifiuti nelle portabilità in uscita. La situazione e cosa fare

Dai fatti emersi a fine dicembre, con il furto di dati che ha coinvolto molti clienti ho., l’operatore mobile virtuale e second brand Vodafone ha deciso lo scorso 9 gennaio di intervenire drasticamente sostituendo in modo massivo tutti gli ICCID delle SIM coinvolte.

Una mossa indubbiamente tardiva (sarebbe stato opportuno un intervento del genere appena saputo del data breach) che da una parte è servita a tutelare i clienti ed evitare una caccia al punto vendita con una qualche disponibilità di SIM ho. per il cambio (difficilissime da trovare), dall’altra ha creato non pochi problemi nelle portabilità in uscita.

Per tutelarsi da possibili tentativi di SIM swapping, le uniche soluzioni disponibili per i clienti ho. sono state sempre e solo due: o effettuare un cambio SIM (risolto con la rigenerazione degli ICCID) o richiedere una portabilità verso altro gestore.

Portabilità in uscita che ad oggi sembrano essere davvero molte, visti i ritardi segnalati dai clienti e diversi rifiuti legati proprio alla rigenerazione degli ICCID. Ma vediamo il tutto nei dettagli.

Ritardi nelle portabilità in uscita

Non mancano le segnalazioni di date di cut-over (ovvero l’effettiva data di passaggio della propria numerazione ad altro gestore) spostate a causa di un accumulo di richieste di portabilità.

In pratica, viene superata la capacità giornaliera che ho. (in questo specifico caso) mette a disposizione degli altri operatori mobili, secondo quanto stabilisce l’apposita Delibera AGCOM.

Non solo, la capacità giornaliera viene inoltre ripartita proporzionalmente tra tutti gli operatori recipient (verso l’operatore scelto per la portabilità), quindi significa che se le richieste sono molto elevate verso un singolo operatore, i tempi si allungheranno rispetto a chi la stessa richiesta l’ha fatta verso un altro gestore, magari senza alcun ritardo.

Ciascun operatore donating dedica in via prioritaria a ciascun operatore operante in qualità di recipient una frazione della propria capacità giornaliera messa a disposizione pari al minor valore tra il 2% e la percentuale risultante dal rapporto tra 100 e il numero di operatori meno uno. La rimanente porzione della capacità giornaliera nonché la capacità di evasione dedicata in via prioritaria agli operatori in qualità di recipient non utilizzata viene giornalmente ripartita in maniera proporzionale al numero di richieste ricevute da parte di ciascun operatore recipient, fino all’esaurimento dell’intera capacità giornaliera messa a disposizione dal predetto donating.

Un consiglio utile che possiamo dare, ma che non risolverà ovviamente la situazione (su cui deve intervenire direttamente ho.), è di inoltrare sempre le richieste di portabilità entro le ore 17, così che vengano lavorate e gestite nei tempi previsti (a fondo articolo trovate un approfondimento sul funzionamento del processo di portabilità del numero).

Rifiuti portabilità

La seconda casistica segnalata dai clienti ho. è quella di rifiuto di portabilità in uscita, legato principalmente al cambio di ICCID effettuato dall’operatore su tutte le utenze coinvolte nel data breach.

Chi si è trovato in questa situazione, ha ricevuto un SMS informativo in cui viene confermato il rifiuto. Questo il testo:

La tua richiesta di portabilità non è andata a buon fine. Ricordati di utilizzare il nuovo numero seriale ICCID che puoi richiedere inviando un SMS con scritto “seriale” al 342407221.

L’unica strada percorribile, per chi ha ricevuto conferma di richiesta portabilità rifiutata, è quella di sottoscriverla nuovamente, ricordandosi di comunicare il nuovo ICCID (ricevuto via SMS) e non quello presente fisicamente sulla SIM (evitare anche di utilizzare le varie app per rintracciare l’ICCID della SIM, perché oltre a non essere totalmente affidabili, riporterebbero quello vecchio).

Una delle criticità registrate da diversi utenti è quella di poter reperire il nuovo ICCID solo via SMS, ma chi non ha credito residuo sulla propria SIM non può accedere a questa informazione.

Dettaglio che sicuramente non giova a favore dell’operatore e su cui ci auguriamo possano intervenire al più presto.

Riportiamo qui di seguito un approfondimento su come funziona l’intero processo di portabilità del numero.

Processo di portabilità

Giorno della richiesta. Una volta che il cliente ha avviato la richiesta di portabilità, questa viene immediatamente girata all’operatore mobile che dovrà cedere la numerazione.

Nello specifico, il processo di portabilità prevede che l’operatore recipient (chi riceverà la numerazione del cliente) inoltri richiesta di portabilità al donating (l’operatore che cede/perde la numerazione del cliente) entro le ore 19 del giorno in cui è stata richiesta la portabilità.

Nei casi in cui l’immissione della richiesta di portabilità non è contestuale alla sottoscrizione della stessa (ad esempio quando si sottoscrive una offerta in negozio, ma gli addetti inseriscono a sistema la richiesta in un secondo momento), l’operatore recipient deve informare il cliente, tramite la propria rete di vendita, comunicando quando verrà immessa la richiesta.

Le richieste di portabilità immesse nei sistemi dell’operatore recipient dalla rete di vendita entro le ore 17:00 di ciascun giorno, sono inviate all’operatore donating entro le ore 19 dello stesso giorno.

Le richieste di portabilità dei clienti immesse nei sistemi dell’operatore recipient nei giorni lavorativi dopo le ore 17:00 e non inviate al donating lo stesso giorno (entro le ore 19), o immesse nei giorni festivi, sono da considerarsi come immesse nel primo giorno lavorativo successivo al giorno di effettiva immissione.

Giorno 2. A questo punto avviene la validazione della portabilità del numero, ovvero l’operatore donating (che sta cedendo il numero) deve comunicare all’operatore recipient l’approvazione o il rifiuto della portabilità entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo alla richiesta.

In caso di validazione positiva (quindi portabilità approvata) entro le ore 19 dello stesso giorno dell’approvazione, l’operatore recipient deve informare gli altri gestori di rete (che aggiorneranno così le loro banche dati) e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Giorno 3: completamento del passaggio (cut-over). La linea passa definitivamente al nuovo gestore e risulterà attiva entro le 8:30 del mattino. Ecco cosa accade nelle ore precedenti:

Tra le 4:00 e le 6:00 : avviene la disattivazione della SIM da parte dell’operatore cedente e l’attivazione della SIM da parte dell’operatore recipient per numerazioni con ultima cifra dispari .

: avviene la disattivazione della SIM da parte dell’operatore cedente e l’attivazione della SIM da parte dell’operatore recipient per . Tra le 6:00 e le 8:00: avviene la disattivazione della SIM da parte dell’operatore cedente e l’attivazione della SIM da parte dell’operatore recipient per numerazioni con ultima cifra pari.

L’intervallo temporale dalle 8:00 alle 8:30 è utilizzabile dagli operatori, in casi eccezionali, per effettuare il recupero di eventuali espletamenti non andati a buon fine.

Processo di portabilità in sintesi

Sintetizzando quanto riportato nel dettaglio, questo è quello che avviene quando si effettua una richiesta in giorni lavorativi:

Giorno 1 : tutte le richieste di portabilità inserite entro le 17 vengono inoltrate all’operatore cedente la linea entro le 19 . Tra le 21 e le 24 l’operatore cedente ( donating ) notifica all’operatore recipient l’avvenuta presa in carico della richiesta.

: tutte le richieste di portabilità inserite vengono inoltrate all’operatore cedente la linea . Tra le 21 e le 24 l’operatore cedente ( ) notifica all’operatore l’avvenuta presa in carico della richiesta. Giorno 2 : entro le 10 del mattino l’operatore donating deve notificare all’operatore recipient la validazione della portabilità (accettata o rifiutata). In caso di MNP accettata, deve essere notificata entro le 19 a tutti gli altri gestori (e il Ministero dello Sviluppo Economico).

: del mattino l’operatore deve notificare all’operatore la validazione della portabilità (accettata o rifiutata). In caso di MNP accettata, deve essere notificata entro le 19 a tutti gli altri gestori (e il Ministero dello Sviluppo Economico). Giorno 3: completamento del passaggio con il nuovo operatore (cut-over) entro le 8 del mattino (eccezionalmente entro le 8:30, in caso di ritardi).

Ricordiamo che chi sta subendo dei ritardi nelle portabilità può richiedere un indennizzo. Nello specifico, per ritardi superiori a due giorni lavorativi è possibile richiedere al proprio operatore l’indennizzo di 2,5 euro per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di 50 euro).

Nel rimborso verranno conteggiati tutti i giorni di ritardo compresi i primi due. L’indennizzo verrà erogato direttamente sul credito residuo del cliente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Segnalateci nei commenti se state subendo ritardi nelle portabilità o se dei rifiuti per codice ICCID errato.