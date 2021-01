Kena Mobile lancia le nuove offerte a partire da 7,99 euro al mese

Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand TIM, ha ritoccato alcune sue offerte con prezzi a partire da 7,99 euro al mese.

Per chi proviene da iliad e MVNO, con la sola esclusione di Very Mobile, può richiedere Kena 9,99, con 100 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

In Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS dell’offerta, senza limitazioni, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione fino a 5,5 GB al mese.

Kena 7,99 è invece rivolta a chi attiva una nuova numerazione e prevede 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. In questo caso, in Roaming in UE la soglia mensile di traffico internet è di 4,5 GB.

Chiude il terzetto l’offerta Kena 9,99, dedicata a tutti i nuovi clienti (indistintamente che attivino una nuova numerazione o facciano portabilità del numero da altro gestore). Qui ci sono 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

In Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS dell’offerta, senza limitazioni, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione fino a 7,5 GB al mese.

Cominciano ad essere un lontano ricordo le offerte a partire da 5,99 euro al mese, con l’unica eccezione dei blister SIM&GO Kena Mobile messi in vendita nei superstore Esselunga e in alcuni supermercati Pam Panorama che aderiscono all’iniziativa.

L’offerta più conveniente ha un costo di 5,99 euro al mese per 70 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati se si proviene da iliad, PosteMobile, Lycamobile e alcuni MVNO, con l’esclusione di TIM, WINDTRE, Vodafone, ho. Mobile, Fastweb Mobile, Tiscali Mobile, CoopVoce e Very Mobile.