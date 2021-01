Cambio ICCID e rifiuti portabilità: Fastweb e iliad segnalano ho. all’AGCOM

Era più che prevedibile finisse così ed ecco che a darne notizia è oggi Il Sole 24 Ore: Fastweb e iliad segnalano all’AGCOM il concorrente ho. per il cambio massivo degli ICCID che ha portato al blocco di molte portabilità verso altri gestori.

Come raccontato nei giorni scorsi, molti clienti ho. hanno ricevuto un SMS con il rifiuto di portabilità in uscita, legato principalmente al cambio di ICCID effettuato il 9 gennaio dall’operatore su tutte le utenze coinvolte nel data breach.

Questo il testo del messaggio informativo:

La tua richiesta di portabilità non è andata a buon fine. Ricordati di utilizzare il nuovo numero seriale ICCID che puoi richiedere inviando un SMS con scritto “seriale” al 342407221.

Dunque, una mossa che ha permesso sì di tutelare chi non aveva ancora effettuato il cambio SIM (evitando ai clienti di esporsi al rischio di SIM swapping) ma che ha portato ad un inevitabile stop delle portabilità inserite a ridosso di questa modifica.

Ora che c’è stata una richiesta diretta da parte di diversi operatori, AGCOM sarà costretta a prendere in mano il fascicolo ho. e intervenire in merito alla questione rifiuti delle portabilità.

Per il second brand di Vodafone Italia la questione rischia di farsi molto calda e su più fronti. Da una parte un possibile intervento di AGCOM (sanzione?) dopo le segnalazioni di Fastweb e iliad, ma c’è anche il discorso privacy (il Garante interverrà sulla questione?) e, soprattutto, la fuga dei clienti.

Fuga che sta generando forti ritardi, che ho. dovrà compensare rimborsando 2,5 euro al giorno (fino ad un importo massimo di 50 euro) a tutti i clienti che ne faranno richiesta tramite l’operatore recipient (ovvero il nuovo operatore mobile su cui hanno trasferito il numero), senza dimenticare chi ha aperto o aprirà contenziosi tramite Corecom.

Un danno economico per ho. non proprio trascurabile, tra potenziali sanzioni in arrivo, clienti che hanno lasciato o stanno lasciando l’operatore (e che potrebbero non tornare più dopo quanto accaduto).

