ho. Mobile allenta la morsa su iliad: cambiati i destinatari delle offerte ho. 5,99 e ho. 9,99

L’operatore mobile virtuale ho. Mobile (ESP MVNO e second brand di Vodafone), ha deciso di tornare a modificare i destinatari delle offerte ho. 5,99 e ho. 9,99 allentando questa volta la morsa su iliad, che ora non risulta più nella lista degli operatori da cui è possibile richiedere portabilità del numero per ottenere la proposta più conveniente (ho. 5,99 con 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese).

Per i clienti iliad, la nuova alternativa per il momento è ho. 9,99, con un bundle che comprende 100 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro al mese.

Anche in questo caso l’offerta è disponibile solo per i clienti che effettuano portabilità del numero da iliad e diversi MVNO, con l’esclusione di Very Mobile, Kena Mobile, DIGI Mobil e Daily Telecom Mobile.

Come sempre, se la portabilità non viene effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, si perde lo sconto e l’offerta viene rinnovata al costo mensile di 12,99 euro.

Il costo complessivo in fase di acquisto online è di 10,99 euro, di cui 0,99 euro per la SIM e 10 di prima ricarica obbligatoria. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, mentre per il traffico dati viene applicata una soglia di 5,5 GB al mese.

Ringraziamo per la segnalazione gli utenti del nuovo Gruppo Facebook interamente dedicato a ho. Mobile.

via ho.inside