DIGI Mobil: arriva la notifica via SMS delle nuove condizioni di contratto (in vigore dal 22 febbraio 2021)

Con un SMS informativo in distribuzione nelle ultime ore, DIGI Mobil sta notificando ai propri clienti le modifiche di Contratto e Carta Servizi che entreranno in vigore dal prossimo 22 febbraio (quando il passaggio su rete Vodafone sarà completato).

Questo il testo (poco sotto uno screenshot) del messaggio SMS inviato oggi:

Nella sezione “Comunicazioni” del sito digimobil.it è possibile trovare i dettagli delle modifiche segnalate.

Le nuove condizioni contrattuali sostituiscono le precedenti a decorrere dal 22 febbraio 2021 per i già Clienti Digi alla data del 21 gennaio 2021. Per tutti i nuovi Clienti, e quindi per gli acquisti effettuati a partire dal 22 gennaio 2021, le nuove condizioni si applicano con efficacia immediata, a decorrere da oggi 22 gennaio 2021.

Quali sono le modifiche intervenute?

Nell’ottica di trasparenza e chiarezza delle informazioni, si specifica che le modifiche intervenute si inseriscono nell’ambito del piano di ammodernamento tecnico della Rete e degli aggiornamenti resi necessari dal corretto uso della SIM.

Digi ha infatti provveduto ad aggiornare i parametri di utilizzo personale e corretto della carta sim e del servizio, prevedendo limiti del traffico voce e del traffico dati il cui superamento fa presumere un uso non personale del servizio. Il superamento di tali parametri legittima Digi ad adottare, previo preavviso al Cliente, misure cautelative quali la sospensione del Servizio.

Inoltre, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, neutralità della rete, accesso trasparente e di non discriminazione, allo scopo esclusivo di garantire l’accesso di tutti i Clienti ai servizi di connettività ad Internet e l’integrità della rete anche nelle fasce orarie in cui il traffico è particolarmente elevato, Digi si riserva la facoltà di introdurre per tutte le offerte e/o opzioni che prevedono traffico dati, ove necessario, meccanismi temporanei e non discriminatori di limitazione all’uso delle risorse di rete disponibili, se questo uso divenga incompatibile con il diritto di accesso ai servizi di connettività ad Internet da parte della generalità degli utenti.

A tal fine, Digi Italy potrà limitare la velocità di connessione ad Internet (c.d. traffic shaping), intervenendo in via prioritaria sulle applicazioni mobili che determinano un maggior consumo di banda (es. peer-to-peer, file sharing, ecc.), e/o che superino una determinata quantità di dati (Mega Byte/ora) scambiati. Questa procedura non comporta alcuna discriminazione sull’origine o destinazione del traffico.

Nello specifico gli articoli oggetto della variazione sono i seguenti:

art. 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DELLA CARTA SIM

art. 4. FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PREPAGATI – USO PERSONALE DELLA CARTA SIM E DEL SERVIZIO;

art. 13. FORNITURA DEL SERVIZIO E QUALITA’ – MISURE DI GESTIONE DEL TRAFFICO

I Clienti Digi, interessati dalla suddetta variazione, saranno informati con una comunicazione inviata via SMS.

Ti informiamo che come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, qualora non accettassi queste modifiche, potrai esercitare il diritto di recesso o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro il 22 febbraio 2021 con le modalità di seguito specificate: Accedendo al sito e scaricando il modulo già predisposto da DIGI sul link https://www.digimobil.it/it/Assistenza- Supporto/info-utili che dovrà essere inviato a Digi attraverso:

1. una raccomandata A/R al Servizio Clienti Digi Italy S.r.l. Via Giovanni Bensi, 11 – 20152 Milano;

2. inviando una e-mail all’indirizzo PEC digimobil@pec.it.;

3. inviando una e-mail al Servizio Clienti all’indirizzo servizioclienti@digimobil.it; Accedendo alla sezione “Mio Conto” con le credenziali di accesso alla sezione “Disattivazione e Recesso”, per scaricare il modulo “Lettera di recesso”.

Il modulo dovrà essere compilato e caricato sul “Mio conto” attraverso la funzione di “upload” insieme ad una copia del documento d’identità’ e del codice fiscale attestanti l’identità personale dell’utente. Compilando il modulo direttamente presso uno dei nostri punti vendita.