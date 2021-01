Prosegue a pieno ritmo la migrazione delle utenze DIGI Mobil dalla rete TIM a quella Vodafone e per il momento senza alcun intoppo o problematica degna di nota.

Anzi, come segnalato da alcuni utenti coinvolti nel cambio di rete (che ringraziamo), DIGI Mobil ha pensato di regalare, a passaggio completato, ben 10 Giga di internet da utilizzare entro la data segnalata direttamente via SMS.

La migrazione è molto rapida: il giorno precedente alla data di passaggio, un messaggio avvisa l’utente di quando avverrà il giorno successivo.

Nella data prevista avviene il passaggio su rete Vodafone e qui si riceve un altro SMS in cui DIGI segnala l’avvenuta migrazione e un codice da riscattare per ottenere i 10 Giga di traffico internet promessi.

Una iniziativa lodevole, che normalmente ritroviamo solo in caso di disservizi, ma per fortuna non è questo il caso.

Ricordiamo che se si riscontra assenza di rete dopo la migrazione, DIGI Mobil consiglia di seguire i seguenti passaggi:

Spegnere e riaccendere il proprio smartphone.

Se la rete Vodafone si connette in automatico alla riaccensione non c’è bisogno di fare nient’altro.

Se invece la rete Vodafone non si connette in automatico, va selezionata manualmente dalle Impostazioni del proprio telefono.

Per chi utilizza Android, gli step sono i seguenti: Impostazioni – Rete Mobile – Dati Mobili – Operatore. Deselezionare la rete automatica e scegliere Vodafone.

Per chi utilizza iOS: Impostazioni – Cellulare – Seleziona rete. Deselezionare la rete automatica e scegliere Vodafone.

In alternativa, un’altra procedura consigliata è la seguente: aggiornare la SIM aprendo l’applicazione “Strumenti SIM” dalla raccolta applicazioni del proprio smartphone, selezionare la voce “Retea/RED” e “Digi.Mobil IT!”.

Come sempre, potete inoltrarci le vostre segnalazioni tramite mail diretta a questo link, nei commenti a questo articolo o nel nuovo gruppo Facebook dedicato ai clienti DIGI Mobil.