Disponibile da questo inizio settimana la nuova promo Very Mobile (second brand WINDTRE) che permette di avere un mese di ricarica omaggio su due specifiche offerte attualmente commercializzate.

Cashback Very

La promo cashback di Very Mobile è abbinata ai pacchetti Very 4,99 e Very 6,99, riservati a tutti i clienti che effettuano una portabilità del numero da iliad e MVNO (con l’esclusione di spusu e dei second brand Ho. Mobile e Kena Mobile).

Very 4,99 mette a disposizione 30 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese;

mette a disposizione 30 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese; Very 6,99 mette a disposizione ben 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese.

Chi attiva una delle due offerte entro il 14 febbraio 2021, otterrà un mese di ricarica omaggio. Un SMS informerà, a portabilità completata, dell’emissione di una ricarica dello stesso importo del costo mensile dell’offerta scelta.

Richiedendo una delle due offerte online, il costo da sostenere in fase di acquisto, è di 9,99 euro per il pacchetto tariffario con 30 Giga (5 euro di costo attivazione più 4,99 euro di costo del rinnovo mensile) e di 11,99 euro per il pacchetto da 100 Giga (5 euro di costo attivazione più 6,99 euro di costo rinnovo mensile).

Very Sorpresa

Dall’ultimo canvass WINDTRE è emersa anche una speciale iniziativa, denominata “Very Sorpresa”, che prevede l’invio di una seconda SIM in omaggio ad alcuni clienti. Non è stato specificato però se si tratta solo di una iniziativa legata ad un determinato periodo temporale o ad altre logiche.

