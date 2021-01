L’operatore mobile virtuale spusu (dell’austriaca Mass Response) ha deciso di prorogare ancora una volta l’offerta spusu 50 (in scadenza il 31 gennaio) fino a fine febbraio 2021.

Potrebbe trattarsi solo di una di diverse proroghe, visto che al momento su Trasparenza Tariffaria non risulta una data di scadenza per questa offerta.

Spusu 50

spusu 50 mette a disposizione 50 Giga in 4G (su rete WINDTRE), 2.000 minuti e 500 SMS al costo mensile di 5,98 euro, più 100 Giga (subito disponibili) di riserva dati, che potranno essere utilizzati in caso di esaurimento dei Giga messi a disposizione ogni mese.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni, mentre per il traffico dati è prevista una soglia di 3,3 GB fino a tutto il 2021 e di 4 GB a partire dal 2022.

I minuti inclusi nell’offerta possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi.

Con la riserva dati, ogni minuto o SMS non utilizzato nel mese, è 1 MB che andrà ad accumularsi nel proprio “borsellino” virtuale (stesso discorso per i MB/GB non utilizzati). Per fare un esempio concreto, se in un mese vi avanzano 500 minuti, 100 SMS e 10 Giga, dopo il rinnovo dell’offerta nella riserva dati troverete 10,6 GB (dati dalla somma di 500 MB + 100 MB + 10.000 MB).

Per conoscere nel dettaglio come funziona la riserva dati (senza scadenza), potete consultare il nostro approfondimento a questo link.

L’offerta può essere attivata sia dai nuovi clienti che da chi lo è già. In quest’ultimo caso basta contattare il Servizio Clienti, via telefono al 3780101000, tramite e-mail e WhatsApp (al 3780102000), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18. Nella giornata del 31 dicembre, il Servizio Clienti sarà disponibile in orario ridotto, dalle ore 8 alle ore 14.

Una volta effettuata la richiesta, il cambio offerta diventerà operativo alla data del previsto rinnovo. Se invece l’offerta risulta sospesa per credito insufficiente, una volta richiesto il cambio, questo diventerà effettivo alla data della prima ricarica utile.

Continuano ad essere disponibili, fino ad ulteriore comunicazione, le offerte spusu 1 (1 GB + 2 GB di riserva dati, 100 minuti e 100 SMS a 3,99 euro al mese), spusu 100 (100 GB + 200 GB di riserva dati, 2.000 minuti e 500 SMS a 9,99 euro al mese) e la tariffa a consumo spusu mini (4 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione, 4 centesimi per ogni singolo SMS inviato, 4 euro per ogni GB di internet).

