L’iniziativa Porta un amico in Very lanciata lo scorso dicembre da Very Mobile (second brand WINDTRE) e in scadenza questo weekend, è stata prorogata fino a fine marzo 2021.

Porta un amico in Very

Il meccanismo è quello già noto anche agli altri operatori mobili virtuali come Kena e ho.: per ogni amico portato si ottengono 5 euro di ricarica omaggio (fino ad un massimo di 10 amici, quindi 50 euro). L’amico che ha passato il proprio numero in Very ottiene a sua volta 5 euro.

Per iniziare, basta andare sull’app, fare tap sulla voce Porta un amico in Very e condividere il proprio codice amico con chi si vuole. Nel momento in cui andiamo online, il regolamento completo non è stato ancora aggiornato con la nuova data di scadenza, inserita invece nelle FAQ sul sito verymobile.it.

Un SMS informerà se uno degli amici invitati ha acquistato una SIM Very Mobile. Una volta avvenuta l’identificazione e l’attivazione, verrà inviato un secondo SMS che comunicherà l’avvenuto accredito della ricarica omaggio.

Da app ufficiale è sempre possibile visualizzare lo status dei propri inviti alla voce “Offerta” > “Porta un amico in Very”. Nei “Quasi amici” verrà visualizzato chi ha acquistato la SIM con il codice inviato e nei “Very amici” chi dopo l’acquisto ha anche attivato la nuova SIM.

L’invitato riceverà la ricarica omaggio appena la SIM risulterà attivata, mentre l’invitante entro 24 ore da quando l’amico invitato ha attivato la nuova SIM.

Le ricariche omaggio non hanno scadenza e possono essere utilizzate solo per il rinnovo mensile della propria offerta. In caso di portabilità verso altro gestore, questo tipo di credito non viene trasferito e va quindi perso.

È possibile discutere di Very Mobile nel nostro nuovo Gruppo Facebook dedicato a tutti i clienti di questo operatore mobile virtuale.