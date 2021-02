CoopVoce ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 l’offerta GigaScuola, dedicata agli studenti sotto i 25 anni che seguono le lezioni scolastiche tramite didattica a distanza (DAD), a cui vengono regalati ben 100 Giga di internet in 4G (su rete TIM).

CoopVoce GigaScuola

L’opzione è attivabile gratuitamente seguendo questa proceduta: scaricare il modulo pdf disponibile a questo link, compilarlo in ogni sua parte e, una volta firmato, basterà inviarlo all’indirizzo e-mail gigascuola@coopvoce.it, allegando la scansione del documento di identità del richiedente (ogni allegato non deve superare i 5 MB di dimensione e i formati accettati sono esclusivamente JPEG e PDF).

CONSULTA SPEED TEST CoopVoce o invia il tuo

Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, un operatore CoopVoce procederà all’attivazione dell’opzione. Il cliente verrà avvisato con un SMS ad attivazione avvenuta.

Dal momento dell’attivazione l’opzione sarà valida fino ad esaurimento dei giga, da utilizzare entro e non oltre il 4 aprile 2021. Dopo tale data si disattiverà in automatico senza costi aggiuntivi. L’opzione non è rinnovabile, disattivabile o sospendibile anticipatamente.

GigaScuola è sottoscrivibile solo da utenze private. È possibile verificare i Giga utilizzati tramite App CoopVoce, l’Area Clienti online, chiamando il 4243688 o inviando un SMS con dicitura “INFO SIM” al numero 4243688.

L’opzione è compatibile con tutte le offerte CoopVoce ad eccezione di quelle che prevedono navigazione internet a tempo.

In caso di sospensione dell’offerta principale attiva sulla propria utenza CoopVoce, sarà necessario rinnovarla con una ricarica per poter utilizzare i GB previsti dalla GigaScuola.

Se sono terminati i GB disponibili sulla propria offerta principale, bisognerà prima rinnovarla per poter utilizzare l’opzione GigaScuola. Inoltre, non è possibile utilizzare i 100 GB in roaming internazionale.