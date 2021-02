Disservizio chiamate WINDTRE: coinvolti anche clienti di diversi MVNO

Il disservizio in corso su rete WINDTRE e relativo all’impossibilità di effettuare e/o ricevere chiamate, sta coinvolgendo anche i principali operatori mobili virtuali che si appoggiano proprio a WINDTRE.

Il boom di segnalazioni si è concentrato nel tardo pomeriggio di oggi e in serata la problematica non sembra ancora essere rientrata e non ci sono informazioni o annunci ufficiali in merito da parte dell’operatore.

Come facilmente immaginabile, lo stesso problema è stato riscontrato anche da alcuni clienti PosteMobile, Very Mobile e altri MVNO che sfruttano la rete WINDTRE.

Stessa sorte per alcuni clienti iliad: il quarto operatore di rete mobile infatti utilizza la rete WINDTRE dove non è presente con i propri impianti.

Aggiornamento delle 23:30: si segnala un miglioramento della situazione, ma potrebbe dipendere semplicemente dall’orario (legato ad un minor utilizzo degli smartphone). Rimandiamo all’aggiornamento di domani, sperando sia tutto risolto o ci siano almeno comunicazioni ufficiali da parte di WINDTRE.

