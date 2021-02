PosteMobile si prepara a tornare su rete Vodafone. È quanto scrivevamo lo scorso 23 luglio, dopo l’annuncio da parte di Poste Italiane relativo al nuovo contratto stipulato con il gestore britannico, diventato fornitore unico sia per le offerte PosteMobile che per quelle PosteMobile Casa.

Da quella data però, silenzio tombale: nessuna comunicazione da parte di PosteMobile (nemmeno su richiesta) su quale sarebbe stata la data di passaggio di tutti gli utenti sulla nuova rete. Fino ad oggi almeno.

È grazie al report sui risultati finanziari del Gruppo Vodafone che emerge quello che sarà l’arco temporale in cui avverrà la migrazione dalla rete WINDTRE a quella Vodafone.

Migrazione clienti PosteMobile

Vodafone spiega infatti che dopo gli accordi firmati lo scorso anno con Postepay – società controllata da Poste Italiane, per la gestione dei servizi finanziari (Postepay) e telefonici (PosteMobile) – e DIGI (per Digi Mobil) nel primo trimestre 2021 “inizieremo a migrare questi clienti”.

Per quanto riguarda DIGI Mobil, la migrazione dalla rete TIM a quella Vodafone è partita lo scorso 17 gennaio, con le prime 20.000 utenze coinvolte proprio in questa data (come vi abbiamo potuto svelare in esclusiva) ed è tutt’ora in corso.

PosteMobile invece non ha ancora iniziato a migrare i propri utenti. Visto che l’arco temporale segnalato è il trimestre in corso (gennaio-marzo), ormai il passaggio è solo questione di qualche settimana (o meno).

Vodafone è anche impegnata nella dismissione della rete 3G in favore di un potenziamento del 4G, operazione partita lo scorso 25 gennaio e che dovrebbe completarsi entro fine febbraio 2021 (salvo ritardi).

Non è quindi da escludere che la migrazione dei clienti PosteMobile possa cominciare a lavori ultimati (e dopo aver concluso anche la migrazione dei clienti DIGI Mobil), dunque verso fine febbraio o direttamente nel mese di marzo.

I clienti PosteMobile non dovrebbero subire disservizi durante il passaggio sulla nuova rete, trattandosi di una procedura interna che non richiede il cambio di SIM (uno dei vantaggi di essere Full MVNO). Fermo restando che la qualità del segnale varia tra i diversi gestori (in questo caso WINDTRE e Vodafone) in base alla zona in cui ci si trova.

Appena arriverà qualche nota ufficiale dall’operatore o comunicazioni agli stessi clienti, non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente (potete seguire la situazione anche nel nostro nuovo Gruppo Facebook dedicato agli utenti PosteMobile).

Ricordiamo che ad oggi PosteMobile opera su rete WINDTRE, con l’esclusione dell’offerta PosteMobile Casa (che prevede un telefono fisso con SIM integrata), dove la rete di appoggio in questo caso è quella di Vodafone (qui maggiori dettagli).

Come sempre, potete inviarci le vostre segnalazioni e feedback su PosteMobile via mail, nei commenti qui sotto o su PosteMobile Inside.