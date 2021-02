Promo Fastweb: 70 GB (anche in 5G), minuti illimitati e 100 SMS a 7,95 euro al mese

L’offerta Fastweb Nexxt Mobile 5G è proposta da oggi ad un nuovo prezzo – in promozione – di soli 7,95 euro al mese per tutte le richieste effettuate online (promo valida fino al 18 febbraio, salvo eventuali proroghe).

Con Fastweb Nexxt Mobile 5G è possibile usufruire ogni mese di 70 Giga di traffico internet (anche su rete 5G), minuti illimitati (anche verso oltre 60 destinazioni internazionali) e 100 SMS. In Roaming in UE, Regno Unito e Svizzera, è possibile utilizzare fino a 500 minuti, tutti i 100 SMS e 4 GB di traffico internet al mese.

La rete 5G di Fastweb Mobile (attivata lo scorso 27 dicembre) è disponibile nelle città di Milano, Bologna, Roma e Napoli. Per utilizzarla appieno è necessario possedere uno degli smartphone certificati dall’operatore:

Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Oppo Find X2 lite, Oppo Find X2 Neo, Oppo Find X2 Pro, Oppo A73 5G, Xiaomi Mi 10 T Pro 5G, Xiaomi Mi 10 T 5G, Xiaomi Mi 10 T Lite 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 lite 5G, Huawei P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 40 Pro, ZTE Axon 11 5G.

Al momento l’offerta Fastweb Nexxt Mobile 5G sottoscritta online non prevede costi di spedizione né di contributo SIM, quindi il costo complessivo da sostenere sarà di soli 7,95 euro.

Se vengono consumati anticipatamente gli SMS previsti ogni mese, il costo per inviare ogni singolo messaggio (fino al rinnovo dell’offerta) è di 5 centesimi di euro. Per quanto riguarda invece il traffico dati, superata la soglia dei 70 Giga, viene addebitato il costo di 6 euro per 1 GB extra (se c’è credito disponibile sulla propria SIM).

In alternativa è possibile attivare l’opzione 10 GIGA, che prevede 10 Giga di traffico dati al costo aggiuntivo di 6 euro al mese (con rinnovo automatico).

Se il credito non è sufficiente per l’attivazione di 1 GB extra, la navigazione viene bloccata fino al successivo rinnovo dell’offerta. L’opzione Giga extra, visto il costo non proprio economico, può essere disattivata dalla propria area clienti.

