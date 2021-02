Lycamobile: le offerte Italy White e Lyca Globe Plus attivabili nei punti vendita Snaipay

Da alcuni giorni Lycamobile ha reso disponibile l’attivazione delle offerte Italy White e Lyca Globe Plus anche nei punti vendita Snaipay.

La comunicazione è stata inviata via SMS ai clienti Lycamobile a partire dallo scorso weekend:

100 GB al mese! Da oggi puoi attivare i nostri migliori Piani Tariffari in tutti i punti vendita Snaipay. Se non vuoi più ricevere messaggi marketing invia STOP al 3232″.

Come capita a volte in questi casi, il Servizio Clienti non è stato prontamente informato della novità e fino ad oggi dal 40322 e dalla chat online presente sul sito lycamobile.it, nessuno operatore sapeva dell’esistenza di questo nuovo canale per le attivazioni delle offerte Italy White e Lyca Globe Plus.

Il principale MVNO etnico del nostro paese e terzo operatore mobile virtuale “puro” per numero clienti (escludendo quindi i second brand), permette ora di attivare queste due specifiche offerte presso i punti vendita Snaipay, dove fino ad oggi era possibile solamente effettuare una ricarica telefonica.

L’attivazione di Italy White e Lyca Globe Plus è possibile solo per i già clienti Lycamobile, quindi non si tratta di vendita di una nuova SIM (giusto per fare chiarezza).

Offerte Lycamobile

Italy White mette a disposizione 100 GB di traffico dati in 4G (su rete Vodafone), minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mese. In Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati è prevista una soglia mensile di 6,5 GB.

Lyca Globe Plus mette a disposizione 35 GB di traffico dati, 500 minuti di chiamate nazionali, 400 minuti di chiamate internazionali verso 40 paesi * , minuti illimitati verso numerazioni Lycamobile in Italia e Romania, SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia a 11,99 euro al mese.

* 300 minuti di chiamate internazionali verso numeri fissi e mobili di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera e Ungheria.

100 minuti al mese di chiamate internazionali verso i numeri fissi di Marocco e Turchia e verso numeri di cellulare di Bolivia, Cile, Ecuador, Pakistan e Venezuela.

In Roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati è prevista una soglia mensile di 6,5 GB.