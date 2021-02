L’offerta Big Jump, lanciata lo scorso dicembre da Noitel Mobile (ESP MVNO del gruppo Irideos) e inizialmente in scadenza il 15 febbraio, è stata prorogata di un mese (almeno stando all’aggiornamento in Trasparenza Tariffaria), fino al 15 marzo 2021.

Big Jump mette a disposizione 50 Giga in 4G (su rete Vodafone), minuti illimitati e 10 SMS a 9,99 euro al mese (con un costo di attivazione di 15 euro, di cui 10 di costo SIM).

La velocità in download (massima potenziale) è di 60 Mbps mentre in upload il dato fornito da Noitel è spesso incongruente: la prima versione di questa offerta riportava fino a 40 Mbps come valore massimo, mentre l’attuale fino a 30 Mbps.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, salvo credito insufficiente sulla SIM, in tal caso verrà sospesa per 15 giorni durante i quali i minuti, SMS e traffico dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base 30 (23 centesimi al minuto per le chiamate, 7 centesimi per singolo SMS inviato e 5 centesimi a MB), salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

CONSULTA SPEED TEST Noitel Mobile o invia il tuo

Se la ricarica non viene effettuata entro i 15 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati viene applicata una limitazione mensile, secondo quanto previsto da normativa vigente *, pari ad un massimo di 5,4 GB.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare per questo 2021 è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 3,66 x (per) 2.