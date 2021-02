Per San Valentino Rabona Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone) ha deciso di proporre una doppia promozione valida da oggi e fino alle ore 10 di lunedi 15 febbraio.

San Valentino Rabona Mobile

Si tratta della possibilità di ottenere due SIM di questo operatore mobile virtuale al prezzo di una sola. Per aderire alla promozione è necessario acquistare la SIM direttamente online sul sito web rabona.it o tramite l’applicazione ufficiale.

Il costo complessivo è di 19,99 euro (in promozione rispetto al costo standard di 25 euro) più una prima ricarica obbligatoria che varia in base all’offerta scelta. Verrà poi erogato un bonus di 25 euro su ognuna delle due SIM attivate che potrà essere utilizzato (entro 12 mesi dall’emissione) solo con la tariffa a consumo, non per il rinnovo del costo mensile della propria offerta.

Non solo, torna anche la promozione sulle ricariche telefoniche che permette a tutti i clienti Rabona, che effettueranno una ricarica telefonica da 20 euro, di ottenerne ulteriori 10 in omaggio.

CONSULTA SPEED TEST Rabona Mobile o invia il tuo

Dunque una ricarica da 20 euro ne porterà nei fatti ben 30, tutti utilizzabili – a differenza di altri bonus – anche per il pagamento dei rinnovi delle offerte. Per usufruirne, basta effettuare la ricarica online sul sito rabona.it o via applicazione ufficiale “MyRabona”.

La stessa promozione viene offerta anche ai clienti di SìPronto!?! (di fatto parliamo di SIM Rabona vendute con il logo di questo brand secondario) che possono effettuare una ricarica da 20 euro per ottenerne 30. La procedura è identica, basta effettuare la ricarica online sul sito sipronto.it o via app SìPronto.