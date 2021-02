L’operatore mobile virtuale spusu (dell’austriaca Mass Response) sta inviando in queste ore a tutti i propri clienti un SMS informativo sul passaggio dall’attuale fatturazione a 30 giorni a quella mensile (con data certa).

Il messaggio, molto sintetico, riporta questo (a seguire uno screenshot segnalato nella community dedicata ai clienti spusu):

Gentile cliente, la tua tariffa sta per diventare ancora migliore! Stiamo estendendo il periodo di fatturazione da 30 giorni a fatturazione mensile a partire dal prossimo rinnovo della tua offerta. Il tuo Servizio clienti spusu.

Dunque chi ha attiva una offerta a pacchetto con spusu, dal primo rinnovo utile vedrà modificata la fatturazione, che d’ora in poi avrà data certa, ovvero con addebito sempre lo stesso giorno di ogni mese (se ad esempio una offerta viene rinnovata oggi, 12 febbraio, vedrà i successivi addebiti il 12 marzo, il 12 aprile e così via).

Nel frattempo l’operatore mobile virtuale (che opera come Full MVNO su rete WINDTRE) ha anche aggiornato la documentazione presente in Trasparenza Tariffaria con questa novità annunciata oggi.

CONSULTA SPEED TEST spusu o invia il tuo

Ricordiamo inoltre che l’offerte spusu 50, che mette a disposizione 50 Giga in 4G, 2.000 minuti e 500 SMS al costo mensile di 5,98 euro, più 100 Giga (subito disponibili) di riserva dati, è ancora attivabile fino alla fine di questo mese (28 febbraio), salvo ulteriori proroghe.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni, mentre per il traffico dati è prevista una soglia di 3,3 GB fino a tutto il 2021 e di 4 GB a partire dal 2022.

I minuti inclusi nell’offerta possono essere utilizzati anche per chiamate dall’Italia verso numeri fissi e mobili di tutti i paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi.

Con la riserva dati, ogni minuto o SMS non utilizzato nel mese, è 1 MB che andrà ad accumularsi nel proprio “borsellino” virtuale (stesso discorso per i MB/GB non utilizzati). Per fare un esempio concreto, se in un mese vi avanzano 500 minuti, 100 SMS e 10 Giga, dopo il rinnovo dell’offerta nella riserva dati troverete 10,6 GB (dati dalla somma di 500 MB + 100 MB + 10.000 MB).

Per conoscere nel dettaglio come funziona la riserva dati (senza scadenza), potete consultare il nostro approfondimento a questo link.