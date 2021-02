DIGI Mobil: in arrivo “Grandi novità”. Nuove offerte e servizi?

Ne avevamo già scritto nei nostri ultimi articoli, per DIGI Mobil le novità non si fermeranno al solo passaggio dalla rete TIM a quella Vodafone attualmente in corso, ma anche a nuove offerte e su questo fronte oggi l’operatore mobile virtuale controllato dalla società di telecomunicazioni romena RCS & RDS, potrebbe aver dato un primo indizio.

Sulla pagina Facebook DIGI Mobil Italia è stato infatti pubblicato un teaser che annuncia l’arrivo di “Grandi novità”.

Dunque dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere ormai questione di poco per scoprire quali saranno concretamente queste novità e se si tratterà di una intera nuova offerta tariffaria o anche di nuovi servizi (o solo una delle due cose).

Con il passaggio su rete Vodafone DIGI Mobil non ha solo cambiato l’infrastruttura a cui appoggiarsi per offrire il servizio di telefonia mobile, ma inevitabilmente ha trattato con il nuovo gestore anche per condizioni economiche migliorative su traffico voce e dati da rivendere ai propri clienti.

Tra le “mancanze” di questo Full MVNO, c’è la questione Roaming in UE, ovvero nessun quantitativo di traffico dati utilizzabile nei paesi UE aderenti, incluso nei propri pacchetti tariffati nazionali (motivo per cui ad oggi un cliente è costretto ad attivare una apposita opzione aggiuntiva a pagamento, la Naviga Europa).

Abbiamo chiesto la vostra opinione (e pronostici) sia sul nostro canale Telegram che nella nuova community dedicata agli utenti DIGI Mobil.

Quali novità sono in arrivo? Sicuramente DIGI Mobil sta lavorando per essere un operatore mobile virtuale sempre più aperto a tutti e non più solo ad alcuni target specifici come accade normalmente con i MVNO “etnici” (nello specifico, alla comunità romena che vive in Italia).