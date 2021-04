spusu: ora si può ricaricare anche con Paypal

Novità per tutti i clienti spusu: da oggi l’operatore mobile virtuale che opera su rete WINDTRE permette di ricaricare la propria utenza non solo con carte di credito VISA e Mastercard, ma anche con il proprio account Paypal.

In questo modo, sarà possibile utilizzare anche carte di credito di altri circuiti, come ad esempio American Express etc.

È possibile selezionare come metodo di pagamento Paypal sia al momento dell’ordine di una nuova SIM spusu, sia quando si ricarica manualmente il proprio credito, che impostare l’addebito automatico dell’importo per il rinnovo della propria offerta.

Per l’addebito automatico, basta andare sul sito spusu.it, accedere al profilo my spusu e andare nella sezione “consumo e tariffa” > “i miei dati”.

Qui è possibile registrare il proprio account PayPal (come da screenshot).



In questo modo, si potrà scegliere se addebitare automaticamente ogni mese l’importo del canone dell’offerta su Paypal, sul proprio conto corrente (tramite addebito diretto SEPA), su una carta di credito VISA o Mastercard o impostare la ricarica manuale.

Ricaricare con Paypal

Per chi ha scelto la ricarica manuale, sarà sufficiente accedere al my spusu e selezionare il metodo di pagamento preferito, sempre tra carte di credito del circuito VISA o Mastercard o con Paypal.

Una novità che siamo sicuri farà felici diversi utenti spusu, in particolare gli utilizzatori di Paypal o di carte di credito su circuiti diversi da VISA e Mastercard.